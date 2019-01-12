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Вызовы нашего времени

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  • Леонид Невзлин
  • 12.01.2019, 8:51
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Леонид Невзлин

Два главных антидемократических центра – Россия и Китай.

Угрожающие тенденции нашего времени: усиление влияния авторитарных режимов и риск утраты веры в демократическую идею. США же самоустранились от роли лидера в международной борьбе за права человека.  Прочитал интересное исследование Freedom House. Эксперты бьют тревогу: индекс свобод постоянно снижается в течение последних 12 лет. Особенно это касается свободы выбора лидеров и свободы прессы.

Ещё четверть века назад казалось, что тоталитаризм ушёл в прошлое и демократия плотно укоренилась. Но теперь наблюдается обратный процесс. Даже истории демократического успеха, такие как в Турции и Венгрии, скатываются к автократиям.

Два главных антидемократических центра – Россия и Китай. Оба государства не только перешли к внутренним репрессиям, но и экспортируют своё вредоносное влияние в другие страны, которые копируют их поведение и перенимают их презрение к демократии. Распространение антидемократических практик не только ведёт к подрыву демократии, но и порождает экономические риски и угрозы мировой безопасности.

США же, как указывает Freedom House, отказываются от своей исторической роли лидера в борьбе за демократию на фоне растущих вызовов со стороны авторитарных режимов. В 2017 году администрация Трампа своими словами и действиями продемонстрировала желание  отбросить принципы, которыми последние семь десятилетий руководствовались американские лидеры. Трамп восторгается самыми одиозными диктаторами и даже готов к дружбе с ними. Результат: неспособность и нежелание США вести демократии  путём эффективного противостояния России и Китаю.

Под угрозой оказываются демократические ценности в самих США. Трамп позволяет себе нападки на прессу, уличающую его в ложных высказываниях, отзывается с пренебрежением о противостоящих ему судьях и правоохранительных органах.

Одновременно самые сильные демократии мира сталкиваются с внутренними проблемами фрагментации общества, террора, беженцев. Антиимигрантские настроения ведут к популизму и укреплению ультра правых сил. Исход выборов часто становится заранее предопределённым, на медийном ландшафте доминируют пропаганда и маргинализация оппозиции.

При этом Россия и Китай идут напролом. Очевидно, что демократия несет угрозу их репрессивным режимам. Поэтому обе страны подрывают ее институты и нейтрализуют ее защитников.

Демократия - удел благополучных свободных стран, где коррупция сведена к минимуму и сами государства открыты для новых идей и возможностей. Но в наше время стало сложно поддерживать демократию в одних странах при отсутствии демократии в других. Реалии  глобализации: судьбы всех стран переплетены.

Леонид Невзлин, Телеграм


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