В Беларуси заметно потеплеет
- 12.01.2019, 8:57
- 1,838
Местами воздух прогреется до +1°C.
В субботу, 12 января, погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с северо-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, ожидается преобладание облачной погоды. Днем на большей части территории страны выпадет снег. Местами будет наблюдаться слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C.
В столице вероятность снега высока. Ожидается слабая метель. В течение суток столбик термометра покажет следующие значения:
утром -7..-9°C;
днем -4..-6°C;
вечером -1..-3°C.