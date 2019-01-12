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12 января 2019, суббота, 12:20
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В Беларуси заметно потеплеет

  • 12.01.2019, 8:57
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Местами воздух прогреется до +1°C.

В субботу, 12 января, погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с северо-запада Европы.

По прогнозам синоптиков, ожидается преобладание облачной погоды. Днем на большей части территории страны выпадет снег. Местами будет наблюдаться слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C.

В столице вероятность снега высока. Ожидается слабая метель. В течение суток столбик термометра покажет следующие значения:

утром -7..-9°C;

днем -4..-6°C;

вечером -1..-3°C.


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