В Беларуси заметно потеплеет 12.01.2019, 8:57

1,838

Местами воздух прогреется до +1°C.

В субботу, 12 января, погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с северо-запада Европы.

По прогнозам синоптиков, ожидается преобладание облачной погоды. Днем на большей части территории страны выпадет снег. Местами будет наблюдаться слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C.

В столице вероятность снега высока. Ожидается слабая метель. В течение суток столбик термометра покажет следующие значения:

утром -7..-9°C;

днем -4..-6°C;

вечером -1..-3°C.