Путинский олигарх Ротенберг получит миллионы из бюджета на «борьбу с коррупцией» 6 12.01.2019, 9:40

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Аркадий Ротенберг

Фото: Коммерсант

Компании олигарха Аркадия Ротенберга выделят 46 млн рублей из бюджета РФ.

Компания российского олигарха и друга президента РФ Владимира Путина Аркадия Ротенберга получит из федерального бюджета 46 млн рублей на проведение антикоррупционных мероприятий. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 11 января, заместитель гендиректора российского отделения международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Илья Шуманов, пишет dw.com.

Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок 9 января, ООО "Гранат" выиграла тендер на оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий "в рамках реализации направления деятельности Общественной палаты Российской Федерации "Развитие институтов гражданского общества, общественный контроль и противодействие коррупции". Заказчиком является Федеральное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации", срок исполнения контракта - с 1 января по 25 декабря 2019 года.

В тексте контракта говорится, что ООО "Гранат" должно будет провести 135 мероприятий в Москве и различных российских регионах, в том числе круглые столы, общественные слушания, семинары, форумы и конференции. Помимо прочего, компания будет предоставлять аналитические материалы, проводить опросы и "глубинные интервью с широкой аудиторией, с экспертами и участниками мероприятия, определенными Государственным заказчиком".

В апреле 2014 года Ротенберг приобрел 51 процент крупнейшего в России производителя телевизионного контента - группы компаний "Красный квадрат", до этого единственным бенефициаром компании была Лариса Синельщикова. В сделку вошли 51 процент долей в уставных капиталах ООО "Красный квадрат", ООО "Мандарин", ООО "Гранат", ООО "Изюм".