Новый год - радостный праздник? 15 Светлана Метелкина, «Солидарность»

12.01.2019, 9:59

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Послушайте праздничные речи Александра Лукашенко за последние 4 года.

Праздничное выступление правителя на приеме по случаю старого Нового года если было сказочным, то явно по мотивом какой-то страшной сказки. Впрочем, это не впервой.

Новый год — радостный праздник? Ну-ну. Послушайте праздничные речи Александра Лукашенко за последние 4 года. Будто специально, для выступлений к старому Новому году Александр Григорьевич подбирает самые зловещие метафоры и образы и пугает жуткими последствиями.

И этот раз не стал исключением.

— Смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это не простые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим, — отметил Александр Лукашенко.

Кто именно будет пробовать на «зуб» и покушаться на нашу независимость, он не уточнил. Хотя, прямо скажем, догадаться было несложно.

А пока белорусы представляли этого «зловещего серого волка», Лукашенко обозначил курс:

— Давайте будем смотреть вперед и думать о нашей жизни, и только тогда жизнь будет лучше.

И определил скорость:

— Сегодня для каждого из нас жизнь — это бег. Останавливаться нельзя. Перейдешь на шаг — значит, ничего не успеешь, а еще хуже — будешь дышать в спину убегающим.

«Салідарнасць» взглянула на предыдущие старо-новогодние высказывания руководителя и обнаружила, что по ним можно проследить весь путь страны за последние четыре года. Надо сказать, дорога оказалась сильно ухабистая.

2016 год

Как бы ни сгущались тучи над Беларусью, глава государства уверенно вел за собой народ, подтверждая незыблемость выбранного им курса. Для убедительность в 2016 году даже примерил на себя библейский образ.

— Апостол Петр в твердой вере шел по бушующему морю, словно по суше. Но стоило ему засомневаться, и он стал тонуть… Вот так и в нашей жизни. Избрали свой курс, надо ему следовать, не поддаваясь никаким сомнениям и страхам, — заявил Лукашенко.

И загадал желание:

— Не скрою, мое заветное желание в том, чтобы наступивший год стал прорывным и открыл новый этап развития страны, чтобы мы преодолели негативные последствия мирового кризиса и значительно повысили уровень жизни людей.

2017 год

Впрочем, если в течение того года что-то и прорвало, то только не в плане повышения уровня жизни.

В результате в начале следующего, 2017-го, Лукашенко констатировал:

— Год не был простым, не все удалось осуществить.

Но решил не сдаваться и вновь высказал уверенность в правильности маршрута:

— Впрочем, кому как не белорусам знать, что трудности закаляют. Мы видим цель и то, что нужно для ее достижения, — заверил Лукашенко.

2018 год

И вот с наступлением нового, 2018 года, стало понятно, что «закаляться в трудностях» белорусам еще очень долго.

12 января Лукашенко прямо предупредил, что «легко не будет».

— И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом, 2017-м или в былые годы, — заявил он и констатировал: — Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо.

Впрочем, он подчеркнул, что по-прежнему ставит «амбициозные задачи» и вновь послал белорусов по курсу.

— И, чего бы это нам ни стоило, мы должны достичь этих рубежей. Если мы не будем делать этого из года в год, дни нашей белорусской государственности будут сочтены, — предрек правитель.

А пока белорусы гадали, а надо ли им туда, куда их ведут, Лукашенко представил спасительный бизнес-план. Рассуждая о крылатом выражении: «Печально, когда у вас нет друзей. А еще грустнее, когда нет врагов», он отметил:

— Наверное, и то, и другое у нас есть. Значит, мы еще имеем некоторые перспективы.

И вот, в 2019 году мы вновь выясняем, что впереди у нас опять тяжелые годы, а некоторые то ли друзья, то ли враги, идущие рядом, еще и хотят «попробовать на зуб». Кажется, самое время задуматься: может, просто не туда и совсем не с теми идем?

Светлана Метелкина, «Солидарность»