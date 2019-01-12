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Популярный порошок для стирки в Беларуси признали токсичным

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  • 12.01.2019, 10:43
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ФОто: Rozetka.ua

Продажа средства запрещена.

Порошок «Ушастый нянь», который производят в украинском городе Винница, не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому контролю.

Индекс токсичности стирального порошка по результатам испытаний составил 10,7% при нормируемом значении 70-120%. В образце выявили острую внутрижелудочную токсичность (установлено, что образец относится к веществам 3 класса опасности), сообщается на странице Барановичского зонального ЦГиЭ Вконтакте.

Главным государственным санитарным врачом Минской области для безопасности населения приостановлено действие свидетельства о государственной регистрации, которое средству для стирки было выдано государственным учреждением «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».


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