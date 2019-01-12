ЦИК Украины отказала в регистрации двум кандидатам в президенты 12.01.2019, 10:47

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Кандидаты отказались от публикации данных и не предоставили часть документов.

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать Виталия Велидченко и Виктора Фаренюка кандидатами в президенты. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные ЦИК в субботу, 12 января.

Отмечается, что Велидченко не внес необходимые для регистрации 2,5 млн гривен залога, а также не внес электронную декларацию, часть документов и указал избирательную программу и биографию на русском языке.

В свою очередь Фаренюк не внес необходимые 2,5 млн гривен залога, отказался от публикации данных и не внес часть документов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины. На этой неделе ими стали мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой, лидер общественно-политического движения «Справедливость» Валентин Наливайченко, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин и самовыдвиженец Виталий Скоцик.

Первым кандидатом в президенты стал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко – ЦИК зарегистрировала его кандидатом 4 января.

Как известно, выборы президента Украины состоятся 31 марта.