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Куда кривая вынесет

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  • Яков Миркин
  • 12.01.2019, 10:53
  • 1,527

Советы властям стали бессмысленны.

Власти самодостаточны. Они предоставлены собственной судьбе. Экономика - куда вынесет (цены на нефть, газ, курс доллара) и то, что самим не удастся испортить – по случайности или вдруг найдется какая-то умная голова.

В само основание экономики заложена мина. Тупиковая модель роста, основанная на бюджете и огосударствлении. Бесконечные будущие переделы собственности. На многие годы вперед. Потому что любая крупная сделка, связанная с государством, в будущем будет – с большими шансами - оспорена.

Экономист / политолог любого ранга – просто говорящая голова. Все, что мы можем – служить своим читателям. Пытаться понять, что происходит. Живая российская популяция – она все равно живет по собственным законам, и не только властей.

Если риски – предупредить о них. Если победы – вовремя сказать, что жить будет легче. Развлечь, если нужно. Снять груз с души – а, может быть, его добавить, чтобы дать сигнал – внимательней, пожалуйста.

Куда кривая вынесет – это сегодня о нас. Немыслимое соединение упрощений, загогулин и сложного мышления, островки которого тлеют.

Хорошо бы еще помолиться - во всех мыслимых конфессиях - чтобы край войны, провокаций, крахов, отчаянной закрытости - не затронул нас.

А так, конечно, корабль плывет, и зимние улицы хороши. Очень хороши!

Яков Миркин, Facebook


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