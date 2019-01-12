закрыть
12 января 2019, суббота, 12:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В суд – из-за 1,74 рубля

8
  • 12.01.2019, 11:12
  • 2,358

Магазин в Барановичах требует от покупательницы деньги за случайно разбитую бутылку.

Жительница Барановичей Ирина нечаянно задела бутылку пива в торговом центре, и та разбилась. Магазин требует возместить ущерб, а женщина уверена, что деньги с нее пытаются получить незаконно: ни умысла испортить имущество, ни ее вины в случившемся нет, пишет intex-press.by.

«Даже не поняла, как это произошло»

Ирина рассказывает, что вечером 29 декабря, когда она выбирала в торговом центре сок, по неосторожности задела бутылку пива.

– Я сделала шаг назад от стеллажа с соками, чтобы лучше рассмотреть товар. А сзади стоял рекламный куб с пивом, и одна бутылка из этой конструкции упала и разбилась. Я даже не поняла, как это произошло, – рассказывает женщина.

Когда Ирина подошла к кассе, чтобы рассчитаться за торт и сок, к ней подошел представитель службы охраны и потребовал заплатить за разбитую бутылку пива – 1,74 рубля.

– Я даже подумать не могла, что ко мне будут какие-то претензии, потому что вины моей в том, что эта бутылка упала, нет. Во-первых, я нечаянно ее задела, а во-вторых, бутылки были выставлены неустойчиво, никак не ограждены. Только на этих разбитых бутылках магазин может сделать бизнес, – говорит женщина.

Платите, иначе – суд

Платить за разбитую бутылку с пивом Ирина отказалась. Тогда ее попросили пройти в кабинет охраны торгового центра, где она провела целый час.

– Охранник вызвал милицию. Когда она приехала, мы все вместе посмотрели запись с камеры видеонаблюдения, где было хорошо видно, что бутылка разбилась случайно, не по моей вине. Милиционеры тоже сказали, что в моих действиях умысла портить имущество не было. Но охранник требовал, чтобы я предоставила свои личные данные для составления акта. Я сначала не соглашалась, но потом, когда милиционеры сказали, что могут задержать меня на три часа для установления личности, я эти данные предоставила, – рассказывает Ирина.

В начале января Ирина получила письменную претензию из торгового центра с просьбой оплатить стоимость поврежденного товара. «В противном случае для защиты своих законных прав и интересов мы вынуждены будем обратиться в суд Барановичского района и г. Барановичи с иском о возмещении материального вреда, что приведет к дополнительным расходам для Вас в виде судебных издержек», – написано в письме.

9 января Ирина еще раз попыталась урегулировать вопрос с администрацией торгового центра, но ничего не добилась.

– Доводов, что моей вины в произошедшем нет, сотрудники центра и слушать не хотели. Их позиция такая: или оплачивайте, или мы подадим в суд, и платить вам все равно придется, только намного больше, – рассказывает Ирина.

От подробных комментариев по этому поводу в торговом центре отказались.

– В претензии мы все разъяснили. Иных комментариев мы давать не будем. Любой гражданин, который повредил имущество и нанес материальный ущерб юридическому лицу, обязан его возместить в соответствии со статьей 933 Гражданского кодекса, – ответили Intex-press.

Виновна ли

Согласно пункту 1 статьи 933 Гражданского кодекса вред, причиненный имуществу юридического лица, действительно подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Однако юрист и редактор сайта Statut.by Александр Горбач обращает внимание на то, что пункт 2 этой статьи гласит: лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

– Продавец вправе обратиться в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного покупателем, представив в суд доказательства причинения вреда этим покупателем. При этом вина покупателя презюмируется, то есть не продавец должен будет доказывать, что в действиях покупателя была вина, а покупатель будет освобожден от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его вине, – говорит Александр Горбач.

Юрист советует покупателям заранее позаботиться о таких доказательствах: взять контактные данные свидетелей, запросить информацию с камер видеонаблюдения, сделать фотографии, так как в противном случае доказать свою невиновность будет невозможно.

В Белорусском обществе защиты прав потребителей говорят, что в данном случае однозначно судить о виновности или невиновности покупательницы, не видя даже записи с камеры видеонаблюдения, сложно.

– Если женщина, к примеру, размахивала сумкой, и бутылка разбилась из-за этого, возмещать ущерб ей придется. Если же в торговом центре «страдает» выкладка товаров (например, они размещены неустойчиво), то покупатель, нечаянно задевший и разбивший такие товары, ответственности не несет. Каждый случай рассматривается индивидуально. Если дело дойдет до суда, суд разберется во всех нюансах и установит, есть вина покупательницы в порче имущества или нет, – говорит Анна Суша, председатель Белорусского общества защиты прав потребителей.

Оплачивать ущерб магазину Ирина не намерена.

– Я понимаю, что 1,74 рубля – это совсем небольшие деньги. Но, с другой стороны, если моей вины в случившемся нет, почему я должна платить? – говорит женщина.

В каких случаях у покупателя больше шансов доказать свою невиновность за разбитый товар в суде

- если в магазине очень узкие, не соответствующие нормам, проходы;

- если проходы заставлены коробками или другими предметами;

- если в магазине мокрый пол, покупатель поскользнулся и уронил товар;

- если товар неустойчиво расположен на стеллаже;

- если товар упал с ленты на кассе.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип
Союзное свинство
Союзное свинство Валерий Карбалевич
Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман