В суд – из-за 1,74 рубля 8 12.01.2019, 11:12

2,358

Магазин в Барановичах требует от покупательницы деньги за случайно разбитую бутылку.

Жительница Барановичей Ирина нечаянно задела бутылку пива в торговом центре, и та разбилась. Магазин требует возместить ущерб, а женщина уверена, что деньги с нее пытаются получить незаконно: ни умысла испортить имущество, ни ее вины в случившемся нет, пишет intex-press.by.

«Даже не поняла, как это произошло»

Ирина рассказывает, что вечером 29 декабря, когда она выбирала в торговом центре сок, по неосторожности задела бутылку пива.

– Я сделала шаг назад от стеллажа с соками, чтобы лучше рассмотреть товар. А сзади стоял рекламный куб с пивом, и одна бутылка из этой конструкции упала и разбилась. Я даже не поняла, как это произошло, – рассказывает женщина.

Когда Ирина подошла к кассе, чтобы рассчитаться за торт и сок, к ней подошел представитель службы охраны и потребовал заплатить за разбитую бутылку пива – 1,74 рубля.

– Я даже подумать не могла, что ко мне будут какие-то претензии, потому что вины моей в том, что эта бутылка упала, нет. Во-первых, я нечаянно ее задела, а во-вторых, бутылки были выставлены неустойчиво, никак не ограждены. Только на этих разбитых бутылках магазин может сделать бизнес, – говорит женщина.

Платите, иначе – суд

Платить за разбитую бутылку с пивом Ирина отказалась. Тогда ее попросили пройти в кабинет охраны торгового центра, где она провела целый час.

– Охранник вызвал милицию. Когда она приехала, мы все вместе посмотрели запись с камеры видеонаблюдения, где было хорошо видно, что бутылка разбилась случайно, не по моей вине. Милиционеры тоже сказали, что в моих действиях умысла портить имущество не было. Но охранник требовал, чтобы я предоставила свои личные данные для составления акта. Я сначала не соглашалась, но потом, когда милиционеры сказали, что могут задержать меня на три часа для установления личности, я эти данные предоставила, – рассказывает Ирина.

В начале января Ирина получила письменную претензию из торгового центра с просьбой оплатить стоимость поврежденного товара. «В противном случае для защиты своих законных прав и интересов мы вынуждены будем обратиться в суд Барановичского района и г. Барановичи с иском о возмещении материального вреда, что приведет к дополнительным расходам для Вас в виде судебных издержек», – написано в письме.

9 января Ирина еще раз попыталась урегулировать вопрос с администрацией торгового центра, но ничего не добилась.

– Доводов, что моей вины в произошедшем нет, сотрудники центра и слушать не хотели. Их позиция такая: или оплачивайте, или мы подадим в суд, и платить вам все равно придется, только намного больше, – рассказывает Ирина.

От подробных комментариев по этому поводу в торговом центре отказались.

– В претензии мы все разъяснили. Иных комментариев мы давать не будем. Любой гражданин, который повредил имущество и нанес материальный ущерб юридическому лицу, обязан его возместить в соответствии со статьей 933 Гражданского кодекса, – ответили Intex-press.

Виновна ли

Согласно пункту 1 статьи 933 Гражданского кодекса вред, причиненный имуществу юридического лица, действительно подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Однако юрист и редактор сайта Statut.by Александр Горбач обращает внимание на то, что пункт 2 этой статьи гласит: лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

– Продавец вправе обратиться в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного покупателем, представив в суд доказательства причинения вреда этим покупателем. При этом вина покупателя презюмируется, то есть не продавец должен будет доказывать, что в действиях покупателя была вина, а покупатель будет освобожден от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его вине, – говорит Александр Горбач.

Юрист советует покупателям заранее позаботиться о таких доказательствах: взять контактные данные свидетелей, запросить информацию с камер видеонаблюдения, сделать фотографии, так как в противном случае доказать свою невиновность будет невозможно.

В Белорусском обществе защиты прав потребителей говорят, что в данном случае однозначно судить о виновности или невиновности покупательницы, не видя даже записи с камеры видеонаблюдения, сложно.

– Если женщина, к примеру, размахивала сумкой, и бутылка разбилась из-за этого, возмещать ущерб ей придется. Если же в торговом центре «страдает» выкладка товаров (например, они размещены неустойчиво), то покупатель, нечаянно задевший и разбивший такие товары, ответственности не несет. Каждый случай рассматривается индивидуально. Если дело дойдет до суда, суд разберется во всех нюансах и установит, есть вина покупательницы в порче имущества или нет, – говорит Анна Суша, председатель Белорусского общества защиты прав потребителей.

Оплачивать ущерб магазину Ирина не намерена.

– Я понимаю, что 1,74 рубля – это совсем небольшие деньги. Но, с другой стороны, если моей вины в случившемся нет, почему я должна платить? – говорит женщина.

В каких случаях у покупателя больше шансов доказать свою невиновность за разбитый товар в суде

- если в магазине очень узкие, не соответствующие нормам, проходы;

- если проходы заставлены коробками или другими предметами;

- если в магазине мокрый пол, покупатель поскользнулся и уронил товар;

- если товар неустойчиво расположен на стеллаже;

- если товар упал с ленты на кассе.