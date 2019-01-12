Россиянина отправляют в белорусскую колонию за 0,01 гр кокаина 10 12.01.2019, 11:36

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Суд присудил предпринимателю из РФ пять лет колонии усиленного режима.

Россиянину присудили 5 лет белорусской колонии за 0,01 гр кокаина. 34-летнего мужчину признали виновным в незаконном хранении, перевозке и перемещении через границу наркотического вещества. Такое решение вынес 11 января суд Московского района Бреста.

Как сообщает Брестская транспортная прокуратура, в прошлом году предприниматель из России, живущий в Московской области, отдыхал в одной из стран Евросоюза. Он возвращался домой через Беларусь на своем автомобиле через пункт пропуска "Брест". В ходе досмотра у него обнаружили примерно одну сотую грамма кокаина. За это россиянина задержали и завели на него уголовное дело.

Обвиняемый признал свою вину. Он сообщил, что за рубежом употреблял наркотики и перед тем, как приехать в Беларусь, "забыл выбросить" остатки.

Суд назначил ему пять лет колонии усиленного режима, а его автомобиль стоимостью более 39 тысяч белорусских рублей, изъят как средство совершения преступления.