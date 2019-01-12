закрыть
12 января 2019, суббота, 12:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Россиянина отправляют в белорусскую колонию за 0,01 гр кокаина

10
  • 12.01.2019, 11:36
  • 1,876

Суд присудил предпринимателю из РФ пять лет колонии усиленного режима.

Россиянину присудили 5 лет белорусской колонии за 0,01 гр кокаина. 34-летнего мужчину признали виновным в незаконном хранении, перевозке и перемещении через границу наркотического вещества. Такое решение вынес 11 января суд Московского района Бреста.

Как сообщает Брестская транспортная прокуратура, в прошлом году предприниматель из России, живущий в Московской области, отдыхал в одной из стран Евросоюза. Он возвращался домой через Беларусь на своем автомобиле через пункт пропуска "Брест". В ходе досмотра у него обнаружили примерно одну сотую грамма кокаина. За это россиянина задержали и завели на него уголовное дело.

Обвиняемый признал свою вину. Он сообщил, что за рубежом употреблял наркотики и перед тем, как приехать в Беларусь, "забыл выбросить" остатки.

Суд назначил ему пять лет колонии усиленного режима, а его автомобиль стоимостью более 39 тысяч белорусских рублей, изъят как средство совершения преступления.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип
Союзное свинство
Союзное свинство Валерий Карбалевич
Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман