Депутаты Белостока требуют вернуть белорусам визы «на закупы» 12.01.2019, 12:02

Совет города Белостока принял 11 января постановление в деле отмены виз «на закупы» для белорусов.

Белостокские депутаты от имени «Гражданской платформы» требуют от министра иностранных дел Польши вернуть визы. По их словам, отмена виз «на закупы» отрицательно скажется на Падляшсой экономике и пограничных отношениях, пишет newgrodno.by.

Как говорит Ёвита Худзик, на этом решении потеряют не только белорусы, но также белостокские предприниматели.

– Ликвидация виз «на закупы» приведет к потерям белосточан, которые работают в сфере услуг и торговли. При одновременных ограничениях, введенных белорусской стороной, это может привести, по правде говоря, к ликвидации торгового туризма, может ограничить и нарушить наши добрососедские отношения, – передает «Радио Рация».

Со второго января польское правительство отменило визы «на закупы» для граждан Беларуси.

Из года в год белорусы все меньше покупают в подляшских магазинах. По данным таможенников, в 2018 году граждане Беларуси купили товаров на 618 миллионов злотых. Это на 50 миллионов меньше, чем в 2017 году. Еще в 2014 году белорусы купили на Подляшье товаров на 1 миллиард злотых.