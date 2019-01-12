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МАЗ ворвался в первую тройку на этапе «Дакара»

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  • 12.01.2019, 12:17
Фото: ОАО «МАЗ»

Экипаж под управлением Сергея Вязовича занял третье место на марафонском этапе «Дакара».

Пятый спецучасток оказался одним из сложных и экстремальных, но белорусские гонщики не растерялись и проехали его без серьезных проблем, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

На пятом этапе гонщики столкнулись с руслами рек, каньонами, гравийными отрезками и бездорожьем с песками и острыми камнями. Экипажам предстояло проехать 517 км, однако часть маршрута была отменена из-за сильного тумана.

«Сначала мы думали, что этот спецучасток будет попроще, но он оказался ужасным! Ехали по каньонам, руслам пересохших рек, грейдерам с кучей камней, — рассказал пилот Алексей Вишневский. — На финише опустились облака, а заехав в „феш-феш“, мы просто двигались по направлению, так как видимость была нулевой. Проехали как смогли, машину сохранили».

Фото: ОАО «МАЗ»

МАЗ Сергея Вязовича проехал спецучасток с третьим временем — почти 6 часов. Победителем стал россиянин Эдуард Николаев, который был быстрее на 6 минут. Следом — его партнер по команде Дмитрий Сотников. В общем зачете белорусский экипаж отстает от лидера ралли на 5 часов 36 минут.

«На финиш приехали вместе с лидерами зачета из „КАМАЗ-мастера“. Наш экипаж проехал спецучасток в их темпе. Учитывая наши неприятности во второй и третий день, мы очень рады вернуться на данные позиции», — пояснил Сергей Вязович.

Фото: ОАО «МАЗ»

Алексей Вишневский финишировал 9-м, проехав спецучасток за 6 часов 23 минуты и проиграв около 30 минут. В «абсолюте» белорусский экипаж поднялся на 7-е место, а до лучшего времени ему не хватает 3 часов 12 минут.

Из-за отмены части этапа результаты других гонщиков будут подведены организаторами позже.

Сейчас экипажи ожидает заслуженный день отдыха. После него им предстоит преодолеть более 800 км по пути в Сан-Хуан де Маркона, из них 309 км придутся на спецучасток.


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