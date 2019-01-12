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Николай Полозов: У россиян до сих пор в голове пропагандистский мусор

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  • 12.01.2019, 12:20
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Они думают, что «священная война» с Западом происходит в том числе на Донбассе и в Керченском проливе.

Российская агрессия по отношению к соседним странам происходит из-за "имперской" ментальности граждан РФ. Такое мнение в эфире телеканала "Прямий" выразил 11 января российский адвокат Николай Полозов.

"Дело в том, что, конечно же, не [президент РФ Владимир] Путин совершал все эти вещи. Это делали граждане России. Очень многие из них до сих пор заражены вот этим имперский вирусом. Они до сих пор считают, что Украина, Беларусь, Литва – это все "блудные сыновья", которые ушли из родительского дома и которых надо возвращать. И до сих пор у них в голове этот пропагандистский мусор, что Россия ведет "священную войну" с Западом, и эта война проходит здесь, на Донбассе, там, в Керченском проливе, с моряками, в Сирии проходит и в других местах", – сказал он.

Полозов считает, что пока эта ментальность не будет изменена, неважно, кто будет в России при власти – Путин, Алексей Навальный или Григорий Явлинский.

"Неважно – все равно вот эта ментальность будет определять в том числе и те решения, которые принимает властная вертикаль", – отметил адвокат.


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