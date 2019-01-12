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Взрыв в центре Парижа: есть раненые

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  • 12.01.2019, 12:25
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Фото: reuters

В булочной, расположенной в центре Парижа, прозвучал взрыв, несколько человек получили ранения.

По данным местной полиции, происшествие произошло на улице Тревиз в 9-м округе французской столицы. Правоохранительные органы пока исходят из того, что его причиной была утечка газа, передает dw.com.

Сразу после взрыва в здании вспыхнул огонь. К месту происшествия прибыли пожарные и полицейские. В доме и близлежащих зданиях взрывной волной выбиты оконные стекла.

Несколькими часами ранее французские силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности в связи с очередной демонстрацией движения "Желтые жилеты", запланированной на 12 января По информации агентства dpa, безопасность во время этой акции будут обеспечивать 5000 служащих полиции.


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