Взрыв в центре Парижа: есть раненые 2 12.01.2019, 12:25

1,582

Фото: reuters

В булочной, расположенной в центре Парижа, прозвучал взрыв, несколько человек получили ранения.

По данным местной полиции, происшествие произошло на улице Тревиз в 9-м округе французской столицы. Правоохранительные органы пока исходят из того, что его причиной была утечка газа, передает dw.com.

Сразу после взрыва в здании вспыхнул огонь. К месту происшествия прибыли пожарные и полицейские. В доме и близлежащих зданиях взрывной волной выбиты оконные стекла.

Несколькими часами ранее французские силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности в связи с очередной демонстрацией движения "Желтые жилеты", запланированной на 12 января По информации агентства dpa, безопасность во время этой акции будут обеспечивать 5000 служащих полиции.