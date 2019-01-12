Что делают олени в центре Минска и почему они сбросили рога? 12.01.2019, 12:39

Фото: minsknews.by

Олени приехали в Минск вместе с артистами Бриллиантового цирка Якутии.

Где в Минске можно отыскать оленей, и как они адаптируются к белорусскому климату – в репортаже корреспондента агентства «Минск-Новости».

Фото: minsknews.by

Две девочки, одной из которых два года, а второй – уже более десяти, – с характером. Резвятся, словно дети, – только выпусти из вольера. Такие прогулки разрешены раз на день, по 30 минут. Олени приехали в Минск вместе с артистами Бриллиантового цирка Якутии.

Фото: minsknews.by

В целом, в Беларуси им комфортно, только жарковато: животные почти сразу начали линять. А еще они ходят без рогов, но это нормально: когда теплеет, животные их сбрасывают, чтобы отрастить новые. Минский климат для них – словно наступление весны.

Фото: minsknews.by

— Еды для оленей в Беларуси с одной стороны полно – им можно давать и картошку, и яблоки, и даже печенье. Правда, животным никак не обойтись без ягеля — мха, который растет в тайге. Мы его собираем всей труппой артистов и возим с собой. На одно животное уходит по целому мешку в день, – рассказывает дрессировщица диких животных Анастасия Никифорова.

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

— На сцене они у нас и прыгают, и по барьерам ходят на двух ногах. Трюки запоминают раз и на всю жизнь, правда, сложно научить их исполнять их в строгой последовательности – нужны постоянные тренировки, – отмечает Анастасия.

Фото: minsknews.by

Гастроли Бриллиантового цирка Якутии в Минске обсуждались еще два года назад. Артисты наконец приехали к нам, потому что выступали совсем рядом, в Литве. Назад, на родину, они будут добираться самолетом, а вот оленей повезут на машине – предстоит около 20 дней пути.

Фото: minsknews.by

А как чувствуют себя сами якуты в Беларуси? Наши 13 градусов мороза для них аналогичны погоде на родине в конце марта. В Якутии температура зимой держится в пределах -40 °С. Правда, холод там ощущается куда легче, потому что воздух сухой.

Фото: minsknews.by

Якутская труппа цирковых артистов – очень молодая. Средний возраст – 25 лет. Но среди них много призеров международных конкурсов с опытом выступлений по всему миру.

—Когда мы приезжаем в новый город, то слышим порой: «Смотрите, у нас дети будут выступать!». Но когда видят представление, относятся уже серьезнее. Наше цирковое шоу – как целый спектакль. В нем есть действие, пусть и сказочное, — говорит художественный руководитель гастрольной труппы Фекла Колесова.

Фото: minsknews.by

Но главная «фишка» якутского цирка – их национальный колорит. По словам артистов, не европейским стилем надо привлекать, который якобы в тренде, а своим, народным, исконным, тем, чего у других нет. А еще якуты очень ценят свой язык.

Фото: minsknews.by

— Наше представление основано на национальном колорите, особенно костюмы и музыка, культуре предков. Артист всегда интересен своими национальными особенностями, – уверена художественный руководитель.

Фото: minsknews.by

Говоря о Минске, якуты рассказывают, как их впечатлил центр города – нигде больше пока, к сожалению, побывать не удалось. Каждый день – по три представления.

— После Минска отправимся на родину, у цирка юбилей – 25 лет. Но работы много. Мечтаем расширить помещения, чтобы было где размещать больше крупных, экзотических животных, делать впечатляющие программы. В этом плане Белгосцирк очень удобен, в нем много места, – отмечает Фекла.

Фото: minsknews.by

Коллектив у якутов сплоченный – все 28 человек понимают друг друга почти без слов. В Белорусском государственном цирке им было очень комфортно. Сказали, что это один из лучших в мире, где довелось побывать.

Фото: minsknews.by

— Когда только приехали, зашли, подумали: «Вау, это же настоящий театр!» Цирк в Минске поражает интерьером. Да и люди работают тут приветливые, творческие. Профессионалы, но не хвастаются этим. Помогали нам, предлагали свои идеи. Этот месяц гастролей, благодаря приятной атмосфере, пролетел, словно один день. А еще, кажется, будто ходить в цирк в Беларуси – это престижно. На каждом нашем представлении было много нарядных зрителей. Это приятно для артистов, – добавила художественный руководитель.

Фото: minsknews.by