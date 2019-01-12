Кто может воспользоваться низким тарифом на отопление? 12.01.2019, 13:11

Новый низкий тариф действует с 1 января.

Министерство энергетики Беларуси вечером 11 января на своем сайте разместило разъяснение, кто имеет право воспользоваться новым низким тарифом на электричество для отопления и горячего водоснабжения, пишет tut.by.

Для кого тариф?

В разъяснении говорится, что к указанной тарифной группе относятся как жилые помещения (квартиры) в многоквартирных и блокированных домах, так и одноквартирные жилые дома. Но при соблюдении следующих условий:

— если они не подключены к центральному теплоснабжению и системе централизованного газоснабжения;

— если они оборудованы «стационарно установленными приемниками электрической энергии» (проще говоря, электрокотлом или другим электронагревательным оборудованием) с отдельным счетчиком.

Новый тариф применяется в случае, когда суммарная мощность электронагревательного оборудования потребителя составляет более 5 кВт.

При соответствии всем требованиям переход на новый тариф осуществляется по заявительному принципу.

Куда обращаться, чтобы перейти на новый тариф?

С заявлением о желании перейти на новый тариф нужно обращаться в территориальную энергоснабжающую организацию.

После получения заявления энергоснабжающая организация согласовывает с абонентом время его посещения. Во время визита специалист сделает контрольный съем показаний электросчетчика, установленного для нужд отопления и горячего водоснабжения. После этого будет заключен (или перезаключен) договор электроснабжения на цели отопления и горячего водоснабжения.

Новый тариф будет применяться с даты заключения (перезаключения) договора электроснабжения на цели отопления и горячего водоснабжения.

Энергоснабжающая организация самостоятельно запрашивает в государственных органах и иных организациях необходимые сведения, подтверждающие соблюдение совокупности вышеуказанных условий для отнесения к данной тарифной группе.

При необходимости она проведет обследование жилых домов в согласованное с абонентом время. В разъяснении также говорится, что абонент имеет право самостоятельно представить в энергоснабжающую организацию эти сведения.

Куда обращаться за разрешением на подключение оборудования системы отопления к электросетям

Для оборудования жилого дома электросчетчиком и приемником электрической энергии следует обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган:

— при новом строительстве — в соответствии с Положением о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223 (административная процедура, указанная в подпункте 9.3.1 пункта 9.3);

— при реконструкции — в соответствии с Положением о порядке реконструкции, утвержденным постановлением Совета министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384 (административная процедура, указанная в подпункте 9.3.2 пункта 9.3 перечня).