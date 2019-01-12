Долги россиян установили новый рекорд 2 12.01.2019, 13:26

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Погружение в долговое болото продолжается.

На фоне ускоряющейся инфляции и снижении реальных доходов, долги россиян достигли исторического рекорда.

По статистике Центробанка, объём задолженности домашних хозяйств достиг почти 16 трлн руб. Учитывая, как подорожают товары и услуги в 2019 году, россияне продолжат наращивать долги, а ЦБ будет предпринимать меры, чтобы избежать перегрева кредитного рынка, пишет Телеграм-канал "Запретное мнение".

Долг растет непрерывно с 1 февраля 2017 года, тогда он составлял 11,7 трлн руб., а к уровню начала 2013 года (8,5 трлн руб.) задолженность выросла почти вдвое.

Практически весь долг домохозяйств приходится на банковские кредиты, свидетельствует статистика ЦБ. Российские банки в январе-ноябре 2018 года выдали гражданам 33,47 миллиона кредитов, что на 18% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился на 48% и составил 7,67 триллиона рублей, сообщало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В ноябре было выдано 3,3 миллиона новых кредитов общим объёмом свыше 813,67 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 8%, а объёмы кредитования- на 33% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Выше всего были темпы роста кредитов наличными. Их общее количество выросло на 18%, при этом объёмы кредитования увеличились на 51%. Средний чек по кредитам наличными вырос на 28%, до 286 тысяч.

Причиной такого ускорения стало сочетание нескольких факторов. На потребительский рынок, авторынок и ипотечный рынок выплеснулся накопленный отложенный спрос.

Обновление техники, ремонт и приобретение нового жилья, невозможно откладывать бесконечно, и всё, что накопилось за годы кризиса, должно было реализоваться, а в условиях отсутствия роста реальных доходов, это возможно только за счёт кредитов.

При этом экспертов давно тревожит кредитная активность россиян на фоне фактической стагнации реальных располагаемых доходов (денежные доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей).

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в ноябре 2018 года упали на 2,9% к ноябрю 2017-го, за 11 месяцев рост составил символические 0,4%. При этом до 2018 года реальные доходы россиян падали, снизившись суммарно за четыре года на 11%.

Россияне занимают также, чтобы отдать ранее взятые долги. Поэтому часть новых кредитов - по сути это рефинансирование старых.

По итогам первого полугодия прошлого года официальный уровень просрочки по долгам домохозяйств составил 6,1%. При этом реальный уровень просрочки может быть около 10-12%.

В 2019 году у россиян появились новые поводы, чтобы ещё больше залезть в кредитную кабалу. По словам экспертов, по карману россиян ударят рост НДС с 18% до 20%, повышение акцизов, прежде всего, на моторное топливо, подорожание коммунальных услуг и проезда на общественном транспорте.

Погружение в долговое болото продолжается, и конца и краю данному процессу не видать.