Количество раненых во время взрыва в Париже возросло 6 12.01.2019, 13:31

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Фото: twitter

При взрыве пострадали несколько десятков человек.

Взрыв произошел в центре Парижа на улице Тревиз в ходе пожара. Об этом сообщается в аккаунте городской полиции в Twitter.

Инцидент произошел в девятом округе Парижа. По данным радиостанции Europe1, взрыв произошел из-за утечки газа, что подтверждает телеканал BFM TV.

Радиостанция отмечает, что в результате пострадали по меньшей мере 20 человек, включая одного пожарного. Источник в полиции также сообщил Europe1, что пламенем уничтожило восемь автомобилей. По словам собеседника радиостанции, взрыв произошел после того, как пожарные прибыли тушить возгорание в здании пекарни.