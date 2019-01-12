Российские ученые потеряли связь с орбитальным телескопом «Радиоастрон» 18 12.01.2019, 14:05

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Фото: Роскосмос

Установить причину сбоя в связи пока не удалось.

Орбитальный телескоп «Радиоастрон» перестал откликаться на команды с Земли, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя научной программы «Радиоастрона», членкорра РАН Юрия Ковалева.

10 января во время штатного сеанса связи получить отклик с аппарата астрономам не удалось. «С того момента было проведено уже три нештатных сеанса связи при помощи антенн в Уссурийске и Медвежьих озерах, и упорно работающим специалистам НПО им. Лавочкина пока не удалось связаться со спутником», — сообщил Ковалев.

Аппарат не передает телеметрическую информацию и не принимает управляющие команды. Вместе с тем провести сеансы получения научных данных с «Радиоастрона» ученым удалось. Из этого следует, что, несмотря на потерю управления, аппарат продолжает работать.

По словам Юрия Ковалева, в настоящее время радиотелескоп переведен в наиболее оптимальный режим, который позволяет не допустить перегрева аппарата. «Даже при отсутствии связи удалось узнать, что аппарат жив, на борту есть питание, научная аппаратура жива, высокоинформативный радиокомплекс работает. Похоже, что со спутником все нормально, и проблема заключается в том, что не включается передатчик по команде с Земли. Сейчас НПО им. Лавочкина занимается тем, чтобы решить эту проблему», — пояснил он, передает «РИА Новости».

В Роскосмосе, как сообщает «РИА Новости», напомнили, что гарантийный срок работы аппарата истек еще в 2014 году. Тем не менее, сейчас специалисты госкорпорации пытаются решить проблему со связью.

«Радиоастрон» — проект орбитального радиотелескопа, главную роль в котором играет Россия. На орбиту телескоп был запущен в 2011 году с Байконура на борту аппарата «Спектр-Р». В рамках проекта наблюдения за объектами в космосе ведутся одновременно с орбиты и с наземных радиотелескопов, синхронизированных с аппаратом. Благодаря этому создается единый интерферометр сверхдлинной базой (РСДБ) очень высокого углового разрешения.

Изначально проект был рассчитан на пять лет, однако впоследствии неоднократно продлевался. В 2011 году, на момент запуска, ожидалось, что сам аппарат сможет оставаться на орбите девять лет до вхождения в атмосферу Земли и сгорания. Однако коррекция орбиты позволила продлить срок службы аппарата «Спектр-Р».