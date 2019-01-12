Что готовить на Старый Новый год 2019: лучшие рецепты
- 12.01.2019, 14:40
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В ночь с 13 на 14 января белорусы будут праздновать Старый Новый год.
Традиционно на Щедрый вечер накрывают богатый стол, на котором обязательно должна стоять кутья. В отличии от Святвечера здесь блюда уже не постные: можно угощать семью колбасами, мясом, салом, пирогами, блинами и так далее.
В старину никто не задумывался о том, что приготовить на Старый Новый год. Тогда праздник не был "старым", это был обычный Новый год, и отмечали его уже после Рождественского поста. Поэтому верующие православные могли ставить на стол все, что пожелают.
Кроме того, на 14 января выпадает День Святого Василия. В народе верили, что Василий был покровителем сельского хозяйства, поэтому на праздничный стол подавали как можно больше мясных блюд, как правило, из свинины: жареного поросенка, домашнюю колбасу, котлеты, крученики, битки и многое другое.
Отметим, что кутья на Старый Новый год должна быть уже не богатой, как на Рождество, а щедрой: кашу можно варить на молоке, заправлять маслом, смальцем или сливками, добавлять другие непостные продукты.
По традиции на Старый Новый год за праздничным ужином собиралась вся семья, все просили друг у друга прощения и загадывали счастья и достатка в новом году.
В преддверии праздника Новое время STYLE предлагает пять вкусных рецептов на Старый Новый год.
Что нужно готовить на Старый Новый год:
Щедрая кутья
Ингредиенты:
150 г пшеничной крупы
500 мл молока
200-250 мл сливок
Мед по вкусу
Приготовление:
Промойте и замочите на несколько часов пшеничную крупу. Затем закипятите молоко, всыпьте в него крупу и варите до готовности. В готовую кашу добавьте сливки и мед. Накройте кутью крышкой и дайте ей настояться. По желанию можно добавлять в кутью изюм, орехи, курагу, мак и любую другую начинку.
Мясной пирог
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Добрый вечер! Счастливого Рождества, волшебства и радости всем! А у меня сегодня просто шикарный мясной пирог от Тани @tvonaka . Рецепт обязательно напишу и всем , кто ест мясо надо обязательно его хоть раз сделать . Это ооочень вкусно! Нужно только четко следовать рецепту, и ничего не заменять- масло 82%( и хорошего качества) , пиво - " Гиннесс", мясо- говядина рыночная. Рецепт будет в комментариях 👇.#пирог#мяснойпирог #мясо#вкусно#люблюпечь#готовим_дома #приятногоаппетита #фудфото #foodpics #foodphoto#cooking #pie #bonappetit #delicious
Ингредиенты:
2 яйца
Стакан муки
Стакан кефира
300 г мясного фарша
2-3 луковицы
По половине чайной ложки соли и соды
Соль, перец и другие специи по вкусу
Приготовление:
Перемешайте кефир с содой и оставьте минут на пять. Добавьте остальные ингредиенты для теста и тщательно замешайте. Форму для выпечки смажьте маслом, посыпьте мукой и вылейте половину теста. Чтобы тесто не подгорело, вместо масла и муки можно использовать пергамент. На вылитое тесто выложите фарш (смешанный с мелко нарезанным луком) и покройте его второй половиной теста. Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 40 минут.
Пирог – сытное и вкусное блюдо на Старый Новый год. При этом начинку для этого рецепта можно класть любую. Это может быть не только мясо, но и сыр, капуста, грибы и так далее.
Крученики с грибами
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#Крученики с лесными грибами в сметанном соусе Ингредиенты: 6 свиных битков (прибл. по 100 грамм) 15 грамм сушеных грибов (лучше белых) 400 мл кипящей воды 150 мл сметаны отменного качества 50 грамм твердого сыра (Российский, Гауда) 1 луковица, мелко порезать 6 ст.л. растительного масла 2 ч.л. крахмала Соль и черный свежесмолотый перец по вкусу Приготовление: 1) Грибы залить 400 мл кипящей воды. Оставить на 1 час. Отцедить, сохраняя жидкость. Грибы мелко порезать. 2) В глубокой сковороде разогреть 2 ст.л. растительного масла, добавить лук. Томить до прозрачности. Добавить грибы, немного посолить и томить все вместе еще 3-4 минуты. Снять с огня и дать немного остыть. 3) Битки хорошенько отбить с двух сторон, но аккуратно, чтобы не порвать. Приправить с двух сторон солью и свежесмолотым черным перцем. 4) Сыр натереть на крупной терке и добавить к грибам, хорошо перемешать. 5) Начинку разделить на 6 частей. На каждый биток выложить немного начинки, распределить по центру битка, оставляя свободными края и плотно завернуть. Сколоть зубочисткой. 6) В большой сковороде разогреть оставшееся растительное масло, выложить крученики и жарить до зарумянивания с каждой стороны. Влить 1/3 грибной жидкости, уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и томить еще 5-7 минут, до мягкости. 7) Снять крышку, переложить крученики на чистую тарелку, держать в тепле. В сковороду в которой жарилось мясо влить оставшеюся грибную жидкость. Увеличить огонь до максимума и уваривать до 1/4 изначального количества. 8) У кручеников вынуть шпажки. К уваренной жидкости добавить сметану, уменьшить огонь, довести до кипения и переложить в соус крученики. Хорошо прогреть все вместе. 9) Крученики выложить на сервировочную тарелку. Крахмал смешать с 50 мл холодной воды. Добавить к соусу и варить помешивая до загустевания (1-2 минуты). Снять с огня, попробовать соус, посолить по надобности. Полить крученики обильно соусом и подавать. Самый лучший гарнир к им, это конечно же картофель, в компании с кислым огурцом.
Ингредиенты:
600 г мяса для отбивных
500 г грибов
1 луковица
150 г сметаны
3-4 зубчика чеснока
Чайная ложка муки
2-3 столовые ложки растительного масла
20 г сливочного масла
Соль, перец, зелень по вкусу
Приготовление:
Нарежьте мясные стейки толщиной около сантиметра. Хорошо отбейте мясо с двух сторон и приправьте солью и перцем. Мелко нарежьте лук и грибы. Обжарьте на сковороде в сливочном масле сначала лук, а после – грибы. Посыпьте начинку измельченным чесноком и зеленью, посолите и перемешайте. Когда вода из грибов испарится, оставьте начинку остывать.
Теперь выкладывайте начинку на битки и заворачивайте в рулетик. Чтобы крученики не разворачивались и держали форму, скрепите края зубочисткой или ниткой. Обжаривайте крученики до румяной корочки. За 10 минут до готовности кручеников смешайте на сковороде муку и сметану. Тушите крученики в этом сметанном соусе, а затем подавайте на праздничный стол.
Вареники с картофелем и шкварками
Ингредиенты:
500 г муки
4-5 средних картофелин
2 луковицы
200 г сала
250 г воды
2 яйца
2 столовых ложки растительного масла
Соль, перец, сливочное масло по вкусу
Приготовление:
Если не знаете, что готовить на Старый Новый год, порадуйте свою семью варениками. Хорошенько просейте муку и добавьте теплую воду, растительное масло, яйца и соль. Замешайте крутое однородное тесто, накройте его и оставьте в теплом месте на полчаса. Тем временем сварите картофель и сделайте из него пюре, заправьте сливочным маслом.
Тесто раскатайте и с помощью обычного стакана вырежьте в нем небольшие кружочки. На кружочки выкладывайте картофельное пюре и лепите вареники. Сформированные вареники варите в подсоленной кипящей воде до всплытия на поверхность. Пока варятся вареники, обжарьте на сковороде мелко нарезанное сало и лук. Готовые вареники посыпьте шкварками с луком.
Десерт из мороженого
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Finally got to try out #jenisicecream tonight, and it was very tasty! Very busy too. I tried the #coconutandcacao, #darkchocolatetruffle, and #wildberrylavender. The lavender one was my favorite! I could eat that one often. 😋 #jenissplendidicecream #icecream #foodporn #yummy #imafatty #nashvillefood
Ингредиенты:
150 мл молока
100 г мороженого
10 мл шоколадного сиропа
20-30 мл взбитых сливок
Приготовление:
Приготовить на Старый Новый год можно не только сытные мясные блюда или выпечку, но и оригинальные десерты. Например, из мороженого. Для коктейля из мороженого взбейте в блендере шоколадный сироп, молоко и мороженое. Вылейте полученную массу в бокал и украсьте сливками. По желанию десерт можно украсить фруктами.