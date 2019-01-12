В Германии рассказали, что остановит «Северный поток-2» 1 12.01.2019, 15:25

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Санкции США против трубоукладчиков газопровода могут остановить его строительство.

Выход из проекта - под нажимом США - некоторых специализированных фирм, которые участвуют в строительстве Северного потока-2, может привести к его срыву. Об этом заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс в интервью DW.

По его словам, в строительстве газопровода участвуют 627 фирм-подрядчиков, часть из которых очень узкой специализации. "В их числе - трубоукладчики. Такие фирмы обладают уникальными технологиями. Санкции против них, как минимум, очень сильно замедлили бы реализацию всего проекта, а в худшем случае он оказался бы сорванным", – сказал он.

В тоже время вероятные американские санкции против газопровода Хамс назвал вмешательством США в национальные интересы Германии, которое навредят не только немецким компаниям, но фирмам из других стран ЕС.

"В таком случае Германия и другие ее крупные европейские партнеры непременно должны противодействовать (санкциям - ред.), и, думаю, примут меры", - добавил он.

Вместе с тем Хармс заявил о важности транзита российского газа через Украину. "Мы не раз публично говорили, что украинский транзит нам по-прежнему нужен. В частности, по чисто экономическим причинам. Ведь газа в Европе добывается все меньше, а нужно его все больше. Так что без транзита через Украину не обойтись. Но мы видим и политический компонент, поэтому активно поддерживаем трехсторонние - ЕС, Украина, Россия - переговоры на этот счет, и очень надеемся на конструктивный подход Газпрома", - заключил он.