Как Богородица стала символом сопротивления новым оккупантам 1 12.01.2019, 15:35

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Возможно, начало XXI века положит начало новым легендам о гербе столицы.

427 лет назад, 12 января 1591 года, гербом Минска стал образ Божьей матери. Король Речи Посполитой Жыгимонт III своим привилеем также подтвердил полученное городом веком ранее Магдебургское право, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Новый герб стал изображался на городских печатях и знаменах, зданиях, принадлежавших магистрату. Оружейники начали размещать его на рукоятях изготовляемых мечей рядом с королевским. Клеймом с изображением герба метили товары, которые шли на экспорт.

Есть несколько легенд о минском гербе. Самая распространенная говорит о том, что образ Богородицы — копия иконы, созданной апостолом Лукой, и долгое время хранившейся в Константинополе. Оттуда в X веке она попала в Киев, а затем, после разграбления города татарами крымского хана Менгли Гирея в 1482 году, в Минск.

Другие легенды о гербе белорусской столицы менее известны. По одной из них, образ появился после одного из многочисленных сражений с иноземными захватчиками. Тяжело раненый воин, находясь в окружении врагов у городских ворот, начал петь наш древний гимн «Богородица», с которым всегда шли в битву армии Великого княжества Литовского. Песня воодушевила защитников города и помогла отразить атаку. Храбрый воин погиб, и его душа, покинув тело, приобрела вид одинокой женщины в кроваво-багряном одеянии. Ее образ отразился на щите, прибитом на ворота Минска.

Богородица стал символом сопротивления и новым оккупантам, которые захватили власть в нашей стране сейчас. Под флагами с гербом Минска в середине прошлого десятилетия белорусы выходили на почти все крупные акции протеста. Они развевались над участниками демонстраций в День Воли, над Площадью и палаточным городком в 2006 году. Под ними проходили Дни солидарности и Европейский марш 14 октября 2007 года. Возможно, начало XXI века положит начало новым легендам о гербе столицы.