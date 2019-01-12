«МКАД стоит больше часа!» 4 12.01.2019, 16:35

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Cтоличные водители рассказали о заторе из-за двух «непущунов».

«Кольцевая в сторону Малиновки стоит не двигаясь более часа!» — возмущаются автомобилисты, задумавшие сегодня проехать по внутренней стороне МКАД в районе улицы Наполеона Орды, пишет onliner.by.

Здесь как раз приступили к ремонту путепровода. В итоге для движения со стороны Малиновки в направлении Колядичей осталось две полосы, а в обратном направлении — одна.

Именно эту полосу не поделили два автомобилиста. Оба рассчитывали проехать проблемный участок как можно быстрее. Кому-то в голову пришла мысль, что вместо одной полосы запросто можно представить две, после чего поехать еще быстрее.

«Пробка растет на глазах из-за двух непущунов», — сетуют те, кому не посчастливилось оказаться позади. Впрочем, на место уже прибыл экипаж ГАИ.