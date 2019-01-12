Геннадий Близнюк о Родионове: Понимали друг друга без слов 12.01.2019, 17:10

Геннадий Близнюк

Экс-футболист БАТЭ рассказал о своей связке с Виталием Родионовым.

Об этом тренер дубля «Энергетик-БГУ» Геннадий Близнюк рассказал сайту «Спортивная панорама».

— Сколько лет уже прошло, а второго Геннадия Близнюка, а уж тем более связки Близнюк — Родионов, нет и близко. Почему?

— Была же и другая пара форвардов: Василюк — Стрипейкис. Хотя, впрочем, это другая история. А что касается нашей связки с Виталием, то действительно и не припомню, чтобы кто-то так же результативно играл. Почему? Тяжело найти объяснения. Чтобы появлялись такие связки, нужно очень много работать, в том числе индивидуально.

Кстати, к вашему вопросу. Недавно обсуждали с Анатолием Ивановичем (прим. Юревич), что сейчас можно встретить игроков, которые вроде бы на поле заметны, но вот конкретно в отборе или в завершении действуют плохо. Возникает вопрос, сколько раз в неделю тот или иной футболист работает над проблемным компонентом. Да, во время тренировок уделяется внимание данным моментам, но индивидуально ни с кем не работают. И вот когда в игре возникает соответствующая ситуация, футболист не знает, что ему делать, теряется.

Чтобы быть хорошим бомбардиром, реализовывать хотя бы один шанс из двух, нужно над этим трудиться. А этого не делают, поэтому, наверное, и нет таких связок, которая была у нас с Родионовым. Когда мы с ним играли, понимали друг друга без слов, отдавали пасы не глядя. Но всё это — через тренировки, через долгую и кропотливую работу, спустя годы.