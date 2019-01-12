Борец против АКБ: Брестчане все видят и понимают 12.01.2019, 17:36

Роман Кисляк

Противники аккумуляторного завода подали еще 2 заявки на проведение 4-х митингов.

Организаторами митингов «Брестчане против свинца 5.0» в Парке воинов-интернационалистов выступают 4 жителя Бреста. Среди них и правозащитник Роман Кисляк, который и сообщил «Брестской газете» о поданных в Брестский горисполком заявках.

«В чем смысл постоянной подачи заявок на митинги, при том что нам все время отказывают? Во-первых, если мы не подадим заявок, то массовых мероприятий точно не будет. То есть, нет заявок – не будет и митингов. Мы все-таки не оставляем надежду, что власти образумятся. Во-вторых, чем больше мы подаем заявок, тем больше властям приходится придумывать каких-то смешных мероприятий, чтобы оправдать отказ. В 2017-м году площадка у сцены в парке воинов-интернационалистов так интенсивно не использовалась в выходные дни, как это происходит в 2018-м и в январе 2019 года. Брестчане все видят и понимают. В-третьих, мы готовимся обжаловать нарушение нашего права на мирные собрания как на национальном уровне в судах, так и на международном в Комитете ООН по правам человека», – объяснил корреспонденту Роман Кисляк.

Цель массового мероприятия – выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», информирование граждан о вредности производства для здоровья людей и окружающей среды, информирование о ходе общественной кампании против аккумуляторного завода.

Место проведения – площадка у сцены в Парке воинов-интернационалистов в городе Бресте, которая предусмотрена решением Брестского горисполкома №1210 от 30 июня 2011 года, как место для постоянного проведения массовых мероприятий.

Напомним, предыдущую заявку о проведении митингов власти Бреста отклонили, сославшись на проведение другого мероприятия в указанном месте.

С начала 2018 года поданы заявки на 44 митинга, 5 демонстраций и 12 пикетов. Только одна из них была удовлетворена – на проведение митинга «Брестчанки против свинца».