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США направили к Сирии группу военных кораблей

  • 12.01.2019, 17:55
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Группу ВМС возглавляет десантный корабль США Kearsarge.

США отправили в сторону Сирии сухопутные войска и группу кораблей ВМС, чтобы помочь вывести из страны своих военнослужащих, пишет unian.net.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, военные суда направлены в регион для подстраховки войск в «уязвимый момент», передает kommersant. Группу ВМС возглавляет десантный корабль США Kearsarge, на борту которого находятся сотни морских пехотинцев, вертолеты и самолеты.


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