Верните их домой 5 Леонид Гозман

12.01.2019, 18:16

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Леонид Гозман

У России не осталось союзников, зато каждый день растет число врагов.

Уважаемая Мария Владимировна!

Я искренне рад факту Вашего публичного ответа на мой текст о российских моряках, захваченных пиратами у берегов Бенина. Общественное внимание к этой проблеме не мешает тайным шагам по освобождению моряков, если они, конечно, предпринимаются, и повышает шансы на то, что наши сограждане будут освобождены. И если Вы лично имеет какое-то отношение к этой работе, я могу только пожелать Вам успеха.

Хотел бы сказать несколько слов по сути Вашего письма, не опускаясь, конечно, до ответного хамства – анализа Вашей биографии или профессионализма.

Во-первых, Ваш ответ – прекрасная иллюстрация логической ошибки ad hominem или argumentum ad hominem – опровержение аргументов указанием на атрибуты лица, приводящего аргументы, вместо указания на несостоятельность самого аргумента. Я писал о недостойном великой державы отсутствии публичной реакции на захват наших сограждан, Вы же в ответ говорите о моей некомпетентности. Я говорю о молчании СМИ, Президента, МИДа, Министерства Обороны – Вы этого не опровергаете, ограничиваясь уничижительными комментариями в мой адрес.

Во-вторых, оценка действий или бездействия российского государства в конкретной ситуации не может быть свободна от более широкого контекста. Да, наше государство активно вступается за своих граждан, но только, когда это торговцы оружием, перевозчики крупных партий наркотиков или люди, обвиняемые в шпионаже или иных видах враждебной деятельности.

И оно проявляет полное равнодушие к судьбе рядовых людей, а в некоторых случаях и стремится откреститься от них, как это уже неоднократно было, когда в Украине захватывали в плен российских военных. Оно старается не выплачивать положенных компенсаций раненым в многочисленных конфликтах, хоронит погибших в безымянных могилах, а когда сирийцы сбили наш самолет, то, чтобы не ссориться в Асадом и не расписываться в некомпетентности собственных военных, умудрилось обвинить в этом Израиль и даже не обнародовало списки пятнадцати погибших офицеров.

В-третьих, по результатам деятельности последних лет у государства, в целом, и у МИДа, в частности, нет оснований ожидать доверия к себе. У нас не осталось союзников, зато каждый день растет число врагов и возрастает угроза большой войны – а не в том ли ответственность МИДа, чтобы было наоборот? Знаю, кстати, многих наших дипломатов как очень достойных людей – понимаю, что они-то не виноваты – виновато руководство. Мы кидаем деньги на поддержку Венесуэлы и золотим купол собора в Гаване – надо Вам рассказывать, что при этом происходит в России? Наше государство — в том числе и Вашими устами, уважаемая Мария Владимировна – постоянно дает не совсем, мягко говоря, адекватную и странную по стилистике преподнесения информацию, превратив нашу страну в пугало и посмешище для всего мира.

Уважаемая Мария Владимировна! В отличие от Вас не считаю возможным давать советы человеку, который о них не просил. Поэтому, ничего не советую лично Вам, а возвращаясь к началу, желаю российским морякам вернуться домой живыми.

С уважением

Леонид Гозман

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»