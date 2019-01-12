Tages anzeiger: Менеджеры по счастью наступают 1 12.01.2019, 18:39

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Сегодня счастье - прибыльный бизнес.

"У всех них есть общая черта: улыбка, как из рекламы зубной пасты. "Я суперсчастливый человек, и ты тоже можешь им стать", - транслируют пользователи сети Linkedin, которых можно найти по запросу "менеджер по счастью". Их задача: делать работников счастливыми", - повествует швейцарское издание Tages-Anzeiger, (перевод - inopressa.ru).

Некоторые из них делают ставку на проведение фуршетов, спортивные и развлекательные мероприятия. Другие помогают сотрудникам в решении проблем и считают себя своего рода коучами. Менеджеры по счастью, пишет журналистка Лаура Фроммберг, постепенно начинают пользоваться все большим спросом. Так, одним из клиентов швейцарских агентств, предоставляющих соответствующие консультации, является группа компаний Ikea. Во Франции 200 компаний основали клуб менеджеров по счастью, членом которого в числе прочих является косметический гигант Loréal.

"За этим трендом скрывается простая гипотеза компаний о том, что счастливые сотрудники работают продуктивнее. Началось все с поисковика Google, а точнее с Чед-Менг Тана, 107-го нанятого компанией сотрудника. Название его должности: "Отличный парень". Его задачей было обучение коллег осознанности и работе с эмоциями", - говорится в статье.

"Сегодня счастье - прибыльный бизнес, - отмечает журналистка. - Настолько прибыльный, что уже существуют компании, которые занимаются обучением менеджеров по счастью. Так, в датской фирме Woohoo, предлагающей соответствующие курсы, прошли обучение уже более 100 тыс. человек со всего мира".

42-летняя Мод Кодери из Лозанны также окончила эти курсы и сегодня руководит "проектом по счастью" в университетской клинике кантона Во. "Наше самочувствие на рабочем месте напрямую сказывается на нашей креативности и продуктивности", - уверена женщина. Ее цель - изменить мышление людей. "Речь идет о том, чтобы мы снова лучше слышали друг друга, не перебивали друг друга, больше ценили межличностные отношения", - говорит Кодери.

"В чем конкретно заключается работа менеджеров по счастью в компаниях сказать трудно. Критики, например, психолог Феликс Фрай, сомневаются в том, что благодаря этой должности можно изменить корпоративную культуру. (...) Фрай убежден: работодатель не несет ответственности за счастье своих сотрудников. Тому, для кого работа больше не имеет смысла, лучше ее поменять, считает эксперт. Думать, что только с помощью курсов йоги или осознанности, фуршетов и угощений можно получить хороших сотрудников, - иллюзия". "Можно сколько угодно перекрашивать ржавое железо - это не изменит того, что под краской оно продолжит ржаветь", - уверен психолог.