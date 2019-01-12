Калининград не будет отказываться от газа по газопроводу через Беларусь 2 12.01.2019, 19:16

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Доставка газа в область морем — альтернативный путь.

Калининградская область не планирует отказываться от поставок газа по системе магистральных трубопроводов Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград в связи с вводом в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы, сообщает сайт «Белорусы и рынок».

Доставка газа в область морем — альтернативный путь, который в случае необходимости обеспечит независимость региона от поставок энергоносителя через территории других стран, сообщил в среду в эфире телеканала «Вести 24» губернатор области Антон Алиханов.

Для повышения энергетической безопасности региона «Газпром» реализовал проект по альтернативному варианту газоснабжения потребителей, для чего в акватории и на побережье Балтики в Калининградской области построен терминал по приему газа. Процесс регазификации будет осуществляться на плавучей платформе «Маршал Василевский», которая прибыла в Калининградскую область в конце декабря.

«Во время включения терминала поставки действительно прекращались. Мы и коллеги из «Газпрома», Алексей Борисович Миллер, демонстрировали возможности этой плавучей платформы, регазификационной установки «Маршал Василевский», и действительно на это время вчера прекращалась полностью поставка транзитная по газопроводу Минск — Вильнюс —Каунас — Калининград, но от транзита по трубе в обычномрежиме мы не отказываемся, он продолжается», — сказал губернатор.