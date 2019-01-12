Цены на нефть оказались на крючке у ФРС 12.01.2019, 19:35

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Рынок нефти возобновил падение после новогоднего ралли.

После данных из США, показавших, что базовая инфляция в крупнейшей экономике мира продолжает ускоряться, опережая ожидания ФРС, цена Brent с отметок выше 62 долларов за баррель к 17.40 мск спустилась до 60,69 доллара, сообщает finanz.ru.

Фьючерсы на WTI в Нью-Йорке, утром стоившие максимально дорого с начала с декабря, подешевели на 1,54%, до 51,77 доллара за бочку.

Как сообщил американский труд, общий уровень инфляции в США в декабре снизился (до 1,9%), но базовая инфляция - без учета цен на энергоносители и продукты питания - набрала 0,2% за месяц.

В годовом выражении она достигла 2,2% и превысила среднесрочную цель ФРС, говорит экономист ING Джеймс Найтли: это значит, что пауза в повышении процентных ставок может оказаться недолгой.

Более того, продолжает Найтли, почти все замедление инфляции - результат снижения цен на бензин (на 4,3% за месяц), в то время как зарплаты продолжают расти c рекордной за 9 лет скоростью (на 3,2% год к году).

В такой ситуации любой существенный рост цен на нефть вызовет разгон инфляции за счет цен на энергоносители и автоматически упрется в реакцию ФРС. В марте, помня про обвал рынков и ярость в твиттере от Дональда Трампа, Федрезерв, вероятно, все же сделает паузу, но уже в июне вернется к повышению ставок, говорит Найтли.

Деньги станут дороже для спекулянтов, действия которых стали основной движущей силой на рынке в конце 2018 года, пишут аналитики Bank of America Merrill Lynch.

По данным лондонской бирже ICE - главного рынка, где торгуются фьючерсы на Brent, с 1 октября по 31 декабря хедж-фонды распродали контракты на 261 млн баррелей (18,9 млрд долларов)и сократили ставки на рост цене более чем вдвое.

Еще 69 млн баррелей было продано для игры на понижение: объем коротких позиций вырос более чем втрое.

Риском для рынка остается торговая война и замедление мировой экономики, отмечают в BofA.

Если рост глобального ВВП с 3,5% замедлится до 2%, это обвалит нефть до 35 долларов: ситуацию усугубляет перепроизводство, достигавшее 1,3 млн баррелей в день в четвертом квартале.

Чтобы сбалансировать рынок ОПЕК нужно качать на 2,6 млн баррелей меньше, чем в конце года, когда добыча картеля была максимальной. Среднегодовое сокращение должно составить 1,6 млн баррелей - на четверть больше, чем удалось согласовать с Россией в декабре.