Белорусы не пострадали при взрыве в Париже 1 12.01.2019, 20:25

Фото: AFP/Getty Images

Посольство Беларуси продолжит контактировать с французскими правоохранителями.

Белорусских граждан среди пострадавших при взрыве 12 января в Париже нет. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте министерства иностранных дел Беларуси со ссылкой на кризисный центр МИД Франции, пишет telegraf.by.

Вместе с тем, посольство Беларуси продолжит контактировать с французскими правоохранителями.

Как сообщалось ранее, в центре Парижа 12 января произошел мощный взрыв во время пожара в одном из магазинов. Пострадали более 20 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе несколько пожарных.

Взрыв произошел в помещении булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Оно полностью уничтожено. В ближайших домах выбиты стекла окон и сломаны рамы. Причиной взрыва могла стать утечка газа.

В девятом округе Парижа расположены столичная опера и знаменитые магазины на бульваре Осман.