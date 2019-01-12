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Трамп: Проблему «шатдауна» можно решить за 15 минут

  • 12.01.2019, 20:36

Америка отметила рекордный в истории день «шатдауна».

Президент США Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с временной приостановкой работы правительства страны. С таким заявлением он выступил в Twitter, сообщает РБК.

«Демократы могли бы разобраться с «шатдауном» за 15 минут. Позвоните своему демократу-сенатору или конгрессмену. Скажите им сделать это», — написал Трамп.

По его словам, помимо окончания «шатдауна» демократы могли бы решить проблему с «ужасным гуманитарным кризисом» на границе США и Мексике. «Жду вас в Белом доме», — добавил президент.

Напомним, 11 января Штаты отметили рекордный в истории 21-й день «шатдауна».


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