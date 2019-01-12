Старый Новый год 2019: обычаи и традиции празднования 12.01.2019, 21:03

История этого праздника началась в 1918 году.

Несмотря на то, что Старый Новый год не является официальным праздником, многие из нас любят и чтят этот день. В преддверии праздника НВ Style рассказывает, как отмечают Старый Новый год и какими обычаями, обрядами и ритуалами он сопровождается.

Празднование Старого Нового года началось в 1918 году, когда вместо юлианского календаря был введен григорианский, и в нашу жизнь вошло понятие «старого» и «нового» стиля.

Таким образом, если в ночь с 31 на 1 января вам не хватило веселья и забав, вы можете отметить праздник еще раз. К слову, для многих верующих людей именно Старый Новый год является более ярким праздником, чем обычный Новый год, поскольку пышные застолья разрешены исключительно после окончания Рождественского поста.

Старый Новый год: обычаи

В Украине Старый Новый год празднуют, накрывая богатый стол, на котором обязательно должна стоять кутья. Щедрый вечер 13 января очень похож на вечер перед Рождеством, однако блюда здесь уже не постные: на столе стоят колбасы, мясо, сало, пироги, вареники, блины и многое другое.

За праздничным ужином должна собраться вся семья, попросить друг у друга прощения и загадать счастья и достатка в новом году.

Среди главных обрядов на Старый Новый год нельзя не отметить колядование и вождение козы. С вечера и до самой ночи компании щедровальников ходили по домам, пели обрядовые песни-щедривки, танцевали и шутили. Компанию сопровождала коза Маланка, в которую чаще всего переодевались молодые парни.

Одним лишь сжиганием соломы этот обряд на Старый Новый год не заканчивался: чтобы очиститься от всех бед и неприятностей, набранных за прошлый год, люди прыгали через костер.