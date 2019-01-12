Премьер-министр Македонии: У Греции есть друг – Северная Македония 12.01.2019, 21:13

Зоран Заев выразил уверенность, что в Греции ратифицируют переименование его страны.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев после утверждения конституционным большинством парламента нового названия государства "Северная Македония" назвал Грецию дружественной страной. Стенограмму его пресс-конференции опубликовал сайт правительства, сообщает "Гордон".

"Я хочу отправить серьезное сообщение своим друзьям в Греции. Наш парламент возобновил свои силы. Это было непросто, но мы приняли решение с огромной надеждой на будущее. Я верю, что греческий парламент сможет форсировать и примет решение. ...Сначала у нас появляется новый друг, а у Греции есть друг – Северная Македония", – сказал Заев.

По его словам, две страны ждут "огромные перспективы" в случае ратификации Афинами переименования.

"Оно является соглашением о дружбе и образцом для решения таких чувствительных вопросов, работает на перспективу", – отметил Заев.

Премьер Македонии также назвал Грецию страной, которая "снова становится самой влиятельной" в регионе.

В ходе пресс-конференции Заев несколько раз назвал свою страну Северной Македонией.