Как выросли штрафы для водителей в Беларуси 12.01.2019, 21:24

Рост штрафов связан с повышением базовой величины.

Базовая величина в Беларуси с 1 января выросла до 25,5 рублей. Она влияет и учитывается в реализации более 200 нормативно-правовых актов. Среди них – Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь, где в том числе содержатся размеры штрафов для водителей. Смотрим, как изменились штрафы за самые распространенные нарушения правил дорожного движения, пишет myfin.by.

Штрафы за превышение скорости

За превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составляет 25,5 рублей или предупреждение, от 20 до 30 км/ч – 25,5 – 76,5 рублей. За превышение на 30 и более км/ч – штраф от 76,5 до 255 рублей.

Наказание за повторное превышение скорости в течение года может быть в виде штрафа от 5 до 15 базовых величин – от 127,5 до 382,5 – или лишения права управления транспортным средством на срок от 3 до 12 месяцев.

Если превышение скорости зафиксировано камерой в автоматическом режиме, размеры штрафов будут отличаться. В таком случае за превышение от 10 до 20 км/ч штраф составляет 12,75 рублей, от 20 до 30 км/ч – 51 рубль, от 30 до 40 км/ч – 102 рубля, от 40 и более км/ч – 153 рубля.

Штрафы за отсутствие страховки, техосмотра, допуска к участию в дорожном движении

Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства без заключения его владельцем договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств карается штрафом от 76,50 до 127,50 рублей.

За не пройденный вовремя техосмотр штраф составляет от 25,5 до 76,5 рублей, однако инспектор в первый раз может ограничиться предупреждением. Если владельца автомобиля уже наказывали за это правонарушение менее года назад, штраф составит от 51 до 127,5 рублей.

Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке, наказывается штрафом от 25,5 до 76,5 рублей, или предупреждением.

Штрафы на нарушение правил остановки и стоянки

За остановку и стоянку с нарушением правил дорожного движения штраф составляет 25,50 рублей. За повторное нарушение правил остановки и стоянки в течение одного года, либо за неправомерную стоянку транспортного средства на месте, отведенном для стоянки автомобилей инвалидов – штраф 51 рубль.

Если такое же нарушение зафиксировано камерами, которые работают в автоматическом режиме, штраф составит 25,5 рублей.

Если автомобиль был эвакуирован, то, помимо штрафа за неправильную парковку, нужно будет оплатить штрафстоянку, а также потратить время на то, чтобы поехать и забрать свое авто.

Штрафы за нарушение требований сигналов регулирования дорожного движения

За нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков – 25,5 – 127,5 рублей, или предупреждение.

За невыполнение указаний светофора или регулировщика – штраф от 25,5 до 127,5 рублей, или предупреждение.

За неправильный обгон или выезд на встречную полосу в случаях, когда правилами дорожного движения это запрещено, предусмотрен штраф от 51 до 255 рублей с лишением права управления транспортным средством сроком до 1 года или без лишения.

За невыполнение требований дорожных знаков или разметки – 25,5 – 127,5 рублей или предупреждение.

Такой же коридор – 25,5 – 127,5 рублей или предупреждение – предусмотрен для взысканий за непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения.