Лукашенко выжимает в бюджет деньги бизнесменов 12.01.2019, 22:30

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Очередное дело о коррупции завершилось конфискацией и большими сроками.

Новый год в Беларуси начался с громких уголовных дел о коррупции. Сроки от 3 до 8 лет «усиленной» колонии с выплатой государству компенсации в 5 млн долл. получили бизнесмены и чиновники Минобороны. Обвиняемые утверждают, что дело сфабриковано, пишет ng.ru.

Фигурантами дела являются два чиновника Минобороны и три бизнесмена, один из которых – владелец литовской компании. Согласно данным следствия, сотрудники министерства предоставляли представителям бизнеса информацию, которая помогала им выигрывать тендеры и поставлять топливо по завышенным ценам.

В результате «комбинаций» государство потеряло 6 млрд долл., а фигуранты дела заработали 5 млрд долл., которые они должны вернуть по решению суда. Их действия подпали под статьи об уклонении от налогов, мошенничестве в особо крупном размере, участии в коррупционных действиях. Полностью свою вину признал лишь старший офицер первого отдела управления горючего и смазочных материалов Минобороны Андрей Несмачный. Он просил суд не лишать его свободы. Владелец литовской компании Александр Кулагин признал себя виновным лишь в неуплате налогов. В ходе разбирательства он пояснил, что речь идет о закупках эксклюзивного вида топлива для нужд министерства, которое в Беларуси не производится, и оно изготавливалось под заказ в России. По его словам, в такой ситуации цену определяет изготовитель и закладывает в нее свои риски.

Бизнесмен Олег Хартанович произнес в суде эмоциональную речь с признаниями в любви к родине. В то же время он заявил, что дело сфабриковано. «Инвесторы, welcome в Беларусь! Нам страну спасать надо, а мы фабрикуем уголовное дело», – сказал он в своем последнем слове.

Просьбы адвокатов о смягчении вины всем подсудимым не возымели действия. В результате суд приговорил к самым большим срокам (8 лет) Олега Хартановича и Александра Кулагина. Андрей Несмачный получил 6 лет лишения свободы. Такой же срок суд назначил еще одному бизнесмену, а второй чиновник получил 3 года. Все они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Показательно, что вчера также стало известно о причинах предновогоднего задержания еще одного белорусского бизнесмена – бывшего руководителя минского ночного клуба «Дозари» Олега Петкевича. Ему тоже предъявлено обвинение в подстрекательстве к даче взяток. Как следует из официальной информации, он брал деньги у бизнеса и передавал их чиновникам «за решение определенных вопросов». Причем иногда до чиновников эти деньги не доходили.

Кроме того, вчера же Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении генерального директора страховой компании B&B Insurance Бориса Медника. Фабула этого дела несколько иная – его обвиняют в продолжении деятельности компании после аннулирования лицензии. Однако общий результат всех этих дел – поступление в бюджет сумм компенсации.

Ранее говорилось о том, что подобных дел в Беларуси очень много. Суды над бизнесменами и чиновниками идут почти еженедельно. Эксперты называют несколько причин такой ситуации в целом и активизации антикоррупционной деятельности власти в начале года. Юристы и правозащитники утверждают, что коррупционность заложена в самой системе белорусской власти. В частности, законодательство содержит много отсылочных норм, которые оставлены на усмотрение чиновникам. Те, в свою очередь, получая невысокие зарплаты, нередко не могут удержаться от соблазна воспользоваться возможностью «решать вопросы» с пользой для своего кармана.

Эксперты считают также, что государство сознательно сохраняет такое законодательство, чтобы иметь компромат на чиновников и возможность «доить» бизнесменов, которые, по сути, являются заложниками ситуации. Они вынуждены давать взятки, чтобы иметь возможность работать.

Два предыдущих года в Беларуси прошли под знаком улучшения бизнес-климата. Теряя доходы от традиционных отраслей, власти декларируют, что будут повышать их от бизнеса, предоставляя ему больше свободы. В декабре прошлого года были приняты поправки в законодательство, «декриминализирующие» экономические статьи. Предпринимателям обещали, что их, как не представляющих угрозу для общества, не будут лишать свободы, но за различные нарушения им придется платить. Однако пока эти нормы, судя по всему, не работают.

Кроме этого, местные наблюдатели напоминают, что Беларусь теряет доходы из-за российского налогового маневра и вынуждена искать источники их компенсации. В связи с этим они сомневаются, что «стрижка овец», то есть бизнесменов, в ближайшее время прекратится. Тем более что бизнес-климат для иностранного инвестора определяет не законодательство, а фигура самого Лукашенко, а его имидж как противника частной инициативы остается неизменным уже третье десятилетие.