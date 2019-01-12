Турция подтягивает войска к сирийской провинции Идлиб 12.01.2019, 22:39

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Фото: Reuters

В граничащую с Сирией турецкую провинцию Хатай была переброшена колонна танков.

Турецкая армия усиливает свои позиции на границе с северной сирийской провинцией Идлиб. По данным информационного агентства Reuters, в субботу, 12 января, в пограничную турецкую провинцию Хатай была переброшена колонна танков и бронированных автомобилей, сообщает "Немецкая волна".

При этом службы безопасности Турции отказались комментировать маневр и подтвердить или опровергнуть информацию о готовящейся на территории Сирии военной операции.

Накануне министр иностранных дел США Майк Помпео после разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил уверенность в том, что их страны сумеют достигнуть компромисса в споре о курдских отрядах самообороны из группировки YPG, признанных в Турции террористическим сообществом.

США признают право Турции защищать себя от террористов

По словам Помпео, Америка признает право Турции защищать себя от террористов. "Однако мы уверены также, что те люди, которые не являются террористами и которые сражались с нами бок о бок, заслуживают нашу защиту", - заявил Помпео в Абу-Даби.

До сих пор американцы поддерживали курдскую группировку YPG, сражающуюся на севере Сирии с боевиками из организации "Исламское государство" (ИГ). После заявления США о выводе войск из этого региона курды опасаются усиления давления со стороны Турции.

Кроме того, у ряда мировых стран возникло опасение, что образовавшийся на севере и востоке Сирии вакуум заполнят другие силы влияния – такие, как Турция или Россия.

Спор из-за Сирии между США и другими странами НАТО

В начале января эта ситуация послужила темой для спора между странами-членами НАТО, так как США потребовали от партнеров предоставить гарантии безопасности для YPG.