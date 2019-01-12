Максим Володько подписал контракт с «Арсеналом» 12.01.2019, 22:45

Максим Володько

Белорусский футболист будет выступать за клуб из Тулы.

Бывший защитник БАТЭ Максим Володько подписал контракт с тульским "Арсеналом", пишет "Прессбол".

Соглашение рассчитано на полтора года, сообщает пресс-служба российской команды.

26-летний игрок обороны является воспитанником борисовского БАТЭ. Володько провел за родной клуб более 200 матчей и забил 14 мячей. В составе БАТЭ семь раз становился обладателем золотых медалей чемпионата, пять раз выигрывал Суперкубок Беаруси и один раз — Кубок страны.

В 2014 году дебютировал в сборной Беларуси. На данный момент на счету защитника 30 матчей за сборную.