Сирийская оппозиция взяла в плен боевиков из России 13.01.2019, 8:05

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Операцию провели «Демократические силы» Сирии.

Представители альянса сил вооруженной сирийской оппозиции — «Демократических сил Сирии» (SDF, включают в себя курдские отряды и арабские оппозиционные группы) — заявили о задержании в ходе спецоперации на севере арабской республики четырех террористов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте SDF, пишет РБК.

Двое из них, как уточнили оппозиционеры, — Усмат Аттаев (Usmat Attayev) и Мохаммед Джавад Хан (Mohammed Jawad Khan) — имеют российское гражданство. Еще один задержанный — Абдул Рауф Турани (Abdul Raouf Turani) — афганец, последний оказавшийся у SDF мужчина — Амр Оузуноглу (Amr Ouzunoglu) — турок.

Фотографии задержанных в Сирии боевиков (Фото: Пресс-служба SDF)

Фотографии задержанных в Сирии боевиков (Фото: Пресс-служба SDF)

Все они, по информации оппозиционеров, — «террористы». К какой именно группировке принадлежат мужчины в сообщении SDF не уточняется, однако говорится, что задержать всех их антитеррористическим подразделениям «Сирийских демократических сил» удалось благодаря «долгому и точному отслеживанию» их действий.

Задержанных, по информации SDF, в Сирии подозревают в совершении терактов в Эр-Ракке (город на севере арабской республики) и организации в регионе террористических ячеек. Спецоперация по задержанию мужчин, как указали оппозиционеры, была проведена на севере Сирии 9 января. Подробностей о произошедшем, а также о судьбе четырех задержанных в SDF не рассказали.

Представители «Демократических сил Сирии» в течение нескольких лет ведут в арабской республике борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Значительную помощь им в этом с 2014 года оказывает международная коалиция во главе в США.

Однако в конце прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии. Свое решение он аргументировал победой над ИГ в арабской республике. Госсекретарь Майк Помпео затем утверждал, что, по его данным, «Исламское государство» в Сирии разгромлено на 99%.

В последнем сообщении SDF при этом говорится, что члены террористической организации просто переместились в освобожденные районы и замаскировались.