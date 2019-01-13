В Минске нашли человека, который будет смотреть сериалы за $500 в месяц 2 13.01.2019, 8:13

Как проходил необычный кастинг.

СМИ уже писали про то, что в Минске искали человека на оплачиваемую работу, в обязанности которого будет входить просмотр сериалов.

Возможность на протяжении месяца совершенно легально смотреть сериалы прямо на рабочем месте и получать за это зарплату в 1000 рублей привлекла огромное количество желающих. Работодателю даже пришлось закрыть прием резюме на третьи сутки после размещения вакансии и устроить для претендентов отбор в формате кастинга с креативными заданиями и неожиданными вопросами. Лучшей из 100 финалистов отбора, по мнению жюри, стала молодой специалист в сфере лингвистического обеспечения межкультурных связей Станислава Путрина, сообщает the-village.me.

С 9 января 22-летняя минчанка приступила к работе в должности специалиста по просмотру сериалов для видеосервиса VOKA.

Теперь ей предстоит целый месяц просматривать российские сериалы в соответствии с определенным списком, выставлять им оценки и формировать рейтинг, чтобы пользователям VOKA было проще ориентироваться в мире сериальных новинок.

Фото: .the-village.me

«Станислава с первых дней сумела органично вписаться в дружную команду VOKA, так что предстоящий месяц окажется интересным и запоминающимся для всех нас. Мы очень надеемся, что она хорошо зарекомендует себя — и тогда уже в ближайшее время нашего специалиста по просмотру сериалов ожидает повышение: от российских сериалов она сможет перейти к зарубежным, а в списке ее должностных обязанностей появятся еще более ответственные и интересные задачи», — отметили в видеосервисе VOKA.

Необходимость в специалисте по просмотру сериалов возникла в связи с появлением пакета START. Именно над оптимизацией его контента и предстоит работать победителю кастинга.