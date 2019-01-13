Партия БНФ объявила 2019-й годом белорусского языка 13.01.2019, 8:28

Белорусов призвали к сохранению национальной идентичности.

Партия БНФ объявила 2019-й годом белорусского языка. «Белорусский язык — важнейший фактор национальной безопасности для независимого белорусского государства», — говорится в заявлении, принятом 12 января на заседании партийного сойма, сообщает tut.by.

Его авторы отмечают, что «в последние месяцы с подачи российских госслужащих в СМИ снова вброшены инсинуации о воплощении в жизнь авантюры под названием «союзное государство». «Пока существует «союзное государство» — существует угроза аншлюса, ликвидации белорусского государства и ее инкорпорации в состав России», — убеждены в Партии БНФ.

«Республика Беларусь является формой существования белорусской нации — и только как белорусское национальное государство она имеет смысл для существования и может претендовать на устойчивость, — подчеркивается в заявлении. — Государственные институты будут действительно сильны только тогда, когда будут опираться на белорусское общество, белорусский бизнес, белорусское крестьянство, белорусскую армию, белорусские СМИ, белорусскую церковь, на чувство нашей общей идентичности как белорусов и чувство нашей общей ответственности за судьбу нашей страны и будущих поколений».

Важнейшим элементом государствообразующего фундамента является белорусский язык, убеждены в Партии БНФ. «Выбор в пользу белорусского языка — это выбор в пользу национального государства и, в конце концов, единственно возможный выбор для истинного белорусского патриота», — говорится в заявлении сойма.

«Принимая во внимание активизацию антибелорусских выступлений и информационных атак против Беларуси и белорусов», Партия БНФ объявляет 2019-й годом белорусского языка, а также призывает всех жителей Беларуси изучать и совершенствовать степень владения белорусским языком, пользоваться им во всех жизненных случаях, инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях.

Авторы заявления также призывают всех белорусов во время предстоящей в октябре переписи населения указывать белорусский язык в качестве родного языка.

Белорусский бизнес, всех производителей товаров и услуг призывают пользоваться белорусским языком в рекламных кампаниях, оформлении товаров, коммуникации с покупателями.

Партия БНФ требует от властей «ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную рознь и, по сути, являются средствами ведения информационной войны против Беларуси, заменив их программами собственного производства либо сбалансированным набором иностранных телепрограмм из разных других стран».

Помимо этого, авторы заявления требуют от властей принятия законодательных актов на белорусском языке, а также государственной программы развития и поддержки белорусскоязычного обучения.

Напомнив, что с 1 января 2019 года все интернет-сайты госорганов, предприятий и организаций должны иметь белорусскоязычные версии, Партия БНФ заявляет о намерении «пристально отслеживать исполнение этой законодательной нормы» и реагировать на нарушения.