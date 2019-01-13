Белорусские врачи – кто они? 12 Виктор Марчик

13.01.2019, 8:57

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Куда делись профессионалы?

Когда у нас что-то заболит, мы всегда обращаемся к врачам с той уверенностью, что они нам помогут и вылечат наши недуги. Ну, по крайней мере, так было раньше.

В последнее время, в личных беседах с гражданами Слонима и района, я все чаще и чаще слышу негативные отзывы, а иногда и проклятия в сторону медработников.

Где-то поставили не правильный диагноз, где-то не досмотрели, а где-то проявили приступную халатность, но результат один: смерть близкого и любимого человека. И таких случаев уже не мало. Много раз я слышал о возбуждении уголовных дел за взятки, но ни разу не доводилось слышать, чтобы посадили за врачебную ошибку или за халатное отношение медработника, которое привело к смерти пациента. Почему так происходит? ИЛИ ВЗЯТКА ВАЖНЕЕ ЖИЗНИ!?

Ошибиться может слесарь, закрутив не ту гайку или повар, насыпав много соли, но не медработник, поскольку на кону стоит жизнь человека, а не поломанный станок или испорченное блюдо.

Так что же это такое? Куда делись профессионалы? Куда делось проявление чуткости и сострадания к больным людям? Вы явно забыли ту клятву Гиппократа, что давали когда-то, очевидно, что для вас эта клятва – просто пустые слова. Я уже не буду описывать, что твориться в больницах и поликлиниках, какие там очереди на запись. Успеешь несколько раз умереть, пока попадешь на прием или получишь койку в палате. Но самое страшное то, что везде идет круговая порука. Совершил халатное преступление и результатом стала смерть человека. Нет, чтобы найти в себе смелость и силы ответить за содеянное – будут из «кожи вон» лезть, чтобы скрыть свои преступления, а коллеги в этом еще и помогут, подтасовав медицинскую карту или заключения.

Им можно все: забирать новорожденных детей у матери, при этом ссылаясь на декрет № 18, ставить ошибочные диагнозы, повлекшие за собой смерть человека или просто игнорировать больного, посылая его к другим врачам лишь бы избавиться от него, не задумываясь о том, какому «кругу ада», он его подвергает. Да еще таких горе врачей отправляют на повышение квалификации и повышают в должности.

Судебных процессов они не боятся, так как все давно схвачено. Божьего суда видимо тоже. Но есть еще суд людской. Может однажды найтись тот человек, который не простит убийства (по халатности или по намеренному не оказанию помощи из-за своей не компетентности или обычное не желание помочь) своего родного, близкого и любимого человека, возьмет и отомстит тем же, виновнику своей трагедии. Может мое послание, кого-нибудь из вас «отрезвит» и заставит задуматься.

Также я хочу попросить прощение у тех медработников, которые никогда не забывали даденую ими клятву Гиппократа. У тех, кто с честью и с полной отдачей выполняет свой профессиональный долг. У тех, кто не жалея своего времени и сил делают все возможное и невозможное, чтобы спасти жизнь человека, которая всегда бесценна.

Господа медики, на первом снимке вы спасаете жизнь пациенту, на втором… На каком снимке находитесь вы, выберите сами.

Виктор Марчик, «Фейсбук»