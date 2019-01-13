От метрополии до колонии: Россия разделилась на четыре части 2 Олег Боровский, «Живой Журнал»

13.01.2019, 9:38

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Распад империи уже идет.

Для начала, давайте поглядим видеоролик Сергея Доренко. Он совсем коротенький, меньше одной минуты — так что много времени не потеряете.

К Сергею Доренко можно по-разному относиться, но в данном конкретном случае, он абсолютно прав — в России практически нет городов кроме Москвы. Даже Санкт-Петербург уже потихоньку начинает напоминать местами, в отдельных районах, полузаброшенный поселок, с обветшалыми домами, почерневшими от сырости дворами, и покосившимися заборами. Про другие города и говорить нечего — там деградация и упадок видны буквально невооруженным глазом. Достаточно 50 верст отъехать от Москвы, как невольно замечаешь, что на улицах городов (это в Московской области!) даже снег толком не чистят — не говоря уж об остальном.

Это еще благословенная (по меркам остальной России) Московская область (в которой густота населения сравнима с Китаем, потому что народ прет в эту область со всей России) — а люди уже едут на работу в Москву, давятся ежедневно в электричках, потому что даже в Подмосковье зарплаты нищенские и с работой проблемы.

В Питере (так же как и в Москве) издаются газеты, в которых печатаются вакансии (типа: «Работа», «Работа и зарплата»...). И на последних страницах там можно увидеть вакансии в Ленинградской области. Когда туда смотришь — не по себе становится! В Выборге, Приозерске, Лодейном Поле, других городах Ленобласти, зарплаты составляют от 11 до 14 тысяч в месяц! И при этом в объявлениях еще куча условий выдвигается: «Коммуникабельность, честность, порядочность, готовность к физическому труду...» Это, в том числе, в Выборге — где, в принципе, можно было бы отгрохать суперсовременный морской порт, можно было бы создать Свободную Экономическую Зону (по типу китайской Шэньчжени), да много чего можно было бы!..

Сейчас вот спрашивают — мол, как же так, неужели в Магнитогорске нет больниц, что пострадавших в Москву везут?..

Да может быть и есть! Как есть, например, больница в Валдае — городе, в окрестностях которого я жил до недавнего времени. Все там есть — особенно с учетом близости правительственной резиденции. И больница, и поликлиника... Да только в ту больницу лучше не попадать...

Знаю конкретный случай, когда женщина, с грыжей позвоночника, уже ходить не могла, буквально падая приползла на прием к врачу, умоляя чтобы ей помогли, хотя бы посмотрели что с ней: а врачиха сидит, ухмыляется ей в лицо и говорит: «Девушка, у вас наверное с личной жизнью не все в порядке. У вас давно интимная связь с мужчиной была?..»

К великому счастью больной, ей довелось вскоре попасть в другой город, где ее сразу же положили на операционный стол...

К другому врачу, приходит на прием явный инвалид — но никто не хочет даже обсуждать вопрос о признании инвалидности...

Люди вынуждены уезжать только потому, что невозможно получить элементарную медицинскую помощь (несмотря на наличие больницы и поликлиники) и невозможно дать детям обыкновеннейшее среднее образование — несмотря на наличие учебных заведений.

Это в Москве, и отчасти в Питере, вы можете качать права, что-то доказывать, и в итоге чего-то добиваться. В провинции, простой человек — это ноль. И любые попытки чего-то добиться, частенько оборачиваются для человека большими бедами. В лучшем случае — его в упор не видят. В худшем — он рискует свободой, а то и жизнью.

Поэтому, со всей России, из самых далеких ее окраин, население, все кто хоть на что-то способен — рвут когти в Москву, или на крайняк в Питер. В случае особого везения — за бугор.

Хотя повторюсь, Санкт-Петербург маргинализируется и погружается в девяностые годы, буквально на глазах.

Не столь давно, одной из моей знакомых, поставили страшный диагноз и предложили лечь на тяжелую операцию — которую должны были проводить на сонной артерии. Мать троих детей была в ужасе и уже приготовилась к любому исходу. Но каким-то чудом у нее хватило ума проконсультироваться в совершенно другом месте, у другого коллектива врачей. И оказалось, что никакой операции не требуется — совершенно. Просто врачи решили раскрутить ее на бабки. А чего стоило ей осознание того, что трое детей могут остаться сиротами — это, разумеется, никого не колышит.

Надеюсь, не надо пояснять, что за такие фокусы никто не был привлечен к ответственности?..

В Новгородской области есть такие районы, в которых, вместе с райцентрами, осталось порядка четырех тысяч человек. Если при этом подсчитать, сколько из них пенсионеров, инвалидов и алкоголиков, то картина предстает вообще удручающая.

Вообще, по всей России, идет жесточайший антидарвиновский отбор: на местах остаются алкоголики, инвалиды и пенсионеры. Все мало-мальски трудоспособные и хотя бы относительно молодые — уезжают. Дети, которые еще остаются на местах, не скрывают, что мечтают уехать, как только подрастут. Если сегодня, сейчас, на Россию вдруг вздумает напасть какой-то агрессор, то в ряде мест этому нашествию просто некому будет сопротивляться, некому будет устраивать партизанскую войну. А там где еще осталось мало-мальски активное население — вполне можно предполагать, что это самое население встретит агрессоров цветами и объятиями. Либо, как самый минимум, отнесутся равнодушно, с безразличием — особенно если у потенциальных завоевателей хватит ума сразу же заявить во всеуслышание, что война ведется не против народа как такового.

Россия буквально пустеет.

Зато Москва превращается в этакую громадную голову рахита — которая пухнет совершенно непропорционально к величине тела.

Тут некоторые россияне возмущаются, когда бандеровцы пишут в интернете о грядущем распаде России.

А между тем, распад России — УЖЕ идет. По факту.

Сегодня Россию можно условно разделить на четыре части.

Часть первая — метрополия. Это город Москва.

Часть вторая — провинция. Это Московская область.

Часть третья — периферия. Это области, которые граничат с Московской областью.

Часть четвертая — колонии. Это все что лежит за пределами тех областей, которые граничат с Московcкой областью.

Москва — реально живет (хоть и не без напряга).

Провинция (то бишь Московская область) — выживает за счет близости к Москве.

Периферия, кое-как выживает — в первую очередь в тех районах, куда дотягивают регулярные московские электрички (Тверь, Калуга, Тула, Рязань, Владимир, и так далее). А из тех районов куда электрички уже не дотягивают — люди постепенно перекочевывают поближе к столице.

Колонии — пустеют. Народ оттуда ломится в метрополию (в Москву) или как минимум в провинцию (Московскую область). Кто до сих пор не уехал — тот мечтает уехать в обозримом будущем. Если конечно он хоть чего-то стоит как личность.

И этот процесс — не останавливается. Он идет и идет, местами усиливаясь, местами чуть ослабевая на какое-то время, но не останавливаясь полностью нигде и никогда.

А ведь хорошо известно (хотя бы из школьных уроков физики) что природа не терпит пустоты. Рано или поздно, территории, с которых уехало местное население — будут заполнены чужаками, пришельцами. Тем более что мы живем в XXI веке, когда планета уже начинает испытывать серьезные трудности из-за перенаселения, когда людям на других континентах уже не хватает даже обычной питьевой воды.

Именно сейчас, когда вы читаете эти строки — идет реальное демографическое переформатирование России, в результате которого население скапливается в основном в радиусе 200 километров вокруг Москвы. А остальные территории, от русских очищаются. Многие из тех, кто остается на местах — абсолютно ничего из себя не представляют. Это пенсионеры, алкоголики, инвалиды — а также те, кто хочет уехать, но пока еще не уехал.

Поэтому, я думаю что не когда-нибудь в далеком туманном будущем, а на нашем веку, при нашей с вами жизни, мы увидим распад России на несколько кусков, из которых только один (Москва и ее окрестности на 200 километров вокруг) будет относительно жизнеспособен; еще один (Санкт-Петербург и его окрестности в радиусе 200 — 300 километров) так-сяк, в зависимости от обстоятельств; а остальные осколки постепенно окажутся под властью других народов и государств.

Причем, это будет уже не столько сам распад, сколько кульминация, апогей, следствие, финал распада. А сам распад как таковой, его главная, решающая фаза (то есть, зачистка основной части России от русского населения) повторюсь, происходит именно сейчас, фактически на наших глазах. Независимо от того, нравится нам это, или нет.

И главные виновники этого процесса — находятся внутри России.

То, что происходит с Россией — это следствие абсолютно безумного, неумелого, некомпетентного управления страной.

Конечно, кто-то со стороны злорадно потирает руки и радуется происходящему. Но основная вина за происходящее, ложится не на тех, кто руки потирает, а на тех, кто стоит у штурвала, кто ведет российский корабль прямиком на скалы. И при этом насмерть вцепился в штурвал, не желая передавать управление какому-нибудь другому, более умелому капитану.

Олег Боровский, «Живой Журнал»