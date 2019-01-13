Сербы вышли на протесты против политики Вучича 1 13.01.2019, 9:47

Фото: Balkan Insight

Акции в Белграде не стихают шестую субботу подряд.

В столице Сербии Белграде в субботу, 12 января, несколько тысяч человек вновь приняли участие в акции протеста против политики президента Александара Вучича. Демонстранты прошли по центральной части города, выкрикивая лозунги "Предательство!" и "Вучич - вор", пишет местное издание Danas. Демонстрации состоялись в ряде других городов страны, сообщает государственный телеканал RTS, сообщает dw.com.

Шестая неделя протестов

Протесты в сербской столице проходят шестую субботу подряд. Поводом для проведения первой массовой акции 8 декабря стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, произошедшее в городе Крушевац на юге Сербии. 23 ноября политику нанесли удары железным прутом, в результате чего он получил тяжелые травмы.

Демонстрации стали самыми значимыми протестами с весны 2017 года, когда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улицы Сербии вышли десятки тысяч молодых людей. Очередная акция протеста запланирована на 16 января 2019 года - годовщину убийства сербского политика Оливера Ивановича, одного из лидеров косовских сербов.