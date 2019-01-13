Что рекомендуют иностранным автомобилистам белорусы 1 Наталья Журавлевич, ABW

13.01.2019, 9:54

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ФОто: abw.by

Поездка в Беларусь может стать непростым квестом.

Известно, что в своем отечестве пророка нет. А в Беларуси, по мнению немалого числа самих ее граждан, вообще ничего нет: ни моря, ни гор, ни "нормальных" достопримечательностей, ни "известных" писателей/музыкантов/художников.

Трудно сказать, что в таком подходе движет нашими соотечественниками - то ли скромность, то ли издержки образования и воспитания, то ли нехватка гордости за свою страну, - но хвалить себя самих мы не умеем.

Как вдруг выясняется, что британское издание Independent включило Минск в список городов, обязательных к посещению в 2019 году. По мнению британцев, в нашу столицу стоит приехать в преддверии II Европейских игр, чтобы ознакомиться с историческим центром, красивыми улочками и модными кофейнями. Составители рейтинга также обещают туристам чистоту, безопасность города, дружелюбие минчан и безвизовый режим для иностранцев. А ведь приятно!

Конечно, нечего рассчитывать, что толпы туристов в один момент начнут мигрировать по проспекту Независимости и выстраиваться в очередь в кафе "Березка". К тому же принимать гостей во время крупных мировых событий для нас не впервой. Значит, встретить-накормить-напоить-обогреть гостей мы сможем на должном уровне? И да, и нет.

Несмотря на все гостеприимство, уникальную природу, эксклюзивные культурные объекты, качественную колбасу и опрятную плитку на тротуарах, в этом государстве нужно знать все места, где можно упасть, чтобы заранее постелить соломку.

В далеком 2012-м мы проводили эксперимент: найдут ли два итальянца, вооруженных картой с надписями на кириллице, выезд из Минска в направлении Москвы. "Макба" не нашлась, а карте был поставлен диагноз Your map is f**king shit!

ФОто: abw.by

Спустя два года, накануне ЧМ по хоккею, мы обозрели непредвзятым взглядом столицу снова. Ситуация во многом исправлена, но и дел на будущее осталось впрок.

А ведь то, что для нас, местных, является обычной проблемой, для приехавших издалека туристов без знания языка и нюансов местного законодательства может стать просто катастрофой.

Помните историю, когда француз Жолан Вио обвинялся в незаконном перемещении через границу боеприпасов? В середине сентября он был задержан на границе Беларуси при выезде в Украину за наличие одного патрона? Суд Гомельского района спустя несколько месяцев оправдал обвиняемого.

А случай с 27-летним японским художником Даичи Йошидой, который летом 2016-го летел из Киева в Токио транзитом через Беларусь и ОАЭ? В Минске японца задержали за то, что в его багаже были десять ружейных замков и четыре ствольные коробки к винтовкам разных лет. Позже выяснилось, что эти детали молодой человек приобрел легально в киевском антикварном магазине. Судом Октябрьского района Минска от 28 апреля 2017 года Даичи Йошида был приговорен четырем с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Родители осужденного японца обратилась с письмом к Президенту РБ. 4 мая 2018 года приговор был изменен, срок лишения свободы сокращен, и японец спустя почти два года смог вернуться на родину.

ФОто: abw.by

Поэтому на прошлой неделе мы спросили у читателей: "К чему, по вашему мнению, стоит быть готовым иностранным автомобилистам в Беларуси?"

Сразу отметим, что количество голосов в пользу вариантов "К проблемам с парковкой всегда и везде" и "Постоянным пробкам" свелось к размеру погрешности - они не набрали и двух процентов в сумме. И действительно, такими трудностями иностранца, особенно европейца, не удивишь. Тем более что загруженность машинами наших центральных улиц и заторы в глазах опытного путешественника сущая ерунда.

ФОто: abw.by

По 3% голосов получили варианты "Отсутствию достаточного уровня инфраструктуры на трассах", "Агрессивности местных водителей и их манере езды" и "Высокой доли вероятности встретиться с диким животным на трассах". Такой выбор вовсе не безоснователен. Мы часто проводим ревизию республиканских дорог и скажем так: по качеству дорог, обслуживанию и наличию "санитарных зон", несмотря на сносный уровень, есть куда стремиться. Серьезной проблемой могут стать и дикие животные на трассах. ДТП с ними не только происходят практически еженедельно, но еще животные появляются в достаточно оживленных районах, даже в крупных городах.

ФОто: abw.by

По 6% процентов набрал каждый из вариантов "К тому, что свою правоту сотрудникам ГАИ придется доказывать долго и мучительно" и "Некачественному дорожному покрытию как на трассах, так и во дворах". Про порой нелегкие отношения с правоохранительными органами нам регулярно приходят письма в отдел правовой помощи, и можем заверить: иностранцу, попавшему в жернова нашей бюрократической машины, не позавидуешь. Равно как справедливы и замечания насчет качества покрытия дорог и улиц. ДТП из-за ям тоже для наших автомобилистов не редкость.

ФОто: abw.by

Целых 22% респондентов считают, что иностранцам надо готовиться ко встрече с системой платных дорог BelToll. Да, порядок платы за проезд по некоторым участкам республиканских дорог для обычных туристов у нас на редкость громоздкий и заковыристый: оформи бортовое, следи за деньгами, слушай пиканье… В начале прошлого года мы рассказывали, как на автомобиле из Швеции белорус "накатал" по платным дорогам 1400 евро. А еще раньше была история о том, что священнослужитель из России на ГАЗели 14 раз нарушил порядок проезда по платным дорогам и заплатил 3640 евро.

"Большинство водителей, которые нарушают правила проезда по платным дорогам, - поляки и россияне. Следом за ними идут украинцы, словаки, сербы, немцы и другие, - рассказал Александр Булыга, начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в городе Барановичи. - Мужчины часто становятся агрессивными, женщины же, наоборот, плачут, пытаются давить на жалость. И те и другие жалуются на отсутствие денег. Но нарушители должны понимать, что им все равно придется отвечать. Даже если десять раз водитель не попался ни одному экипажу, на одиннадцатый его все равно поймают".

Наконец, лидером опроса с 49% стал вариант: "Все указанное и еще многое другое". В противовес ему за вариант "Не надо нагнетать: у нас все на должном уровне" проголосовало 5%.

Интересно, стало бы Independent рекомендовать туристам Беларусь к посещению, зная, что думают об условиях передвижения по нашей стране ее граждане? Что сами местные ожидают подвоха от всего и вся? И что готовы критиковать все на свете? Впрочем, это не так уж важно.

Главное - понять, как найти ту точку на шкале координат, в которой встретятся и подтянувшие свою национальную гордость граждане, и приложившее усилие сделать жизнь своих людей удобнее государство? А там, глядишь, и гости подтянутся.

Наталья Журавлевич, ABW