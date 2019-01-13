Лукашенко: В ближайшие два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб» 8 13.01.2019, 10:10

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2019 и 2020 годы будут непростыми для диктатора.

Об этом на церемонии вручения государственных наград, которая состоялась 11 января на приеме у Лукашенко на старый Новый год, заявил правитель Беларуси, сообщает tut.by.

«Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», - отметил Лукашенко.

«В спорте год тоже особый, я об этом говорил. Потому год будет непростым, но очень интересным, как кто-то из журналистов недавно сказал», - добавил диктатор.