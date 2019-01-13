Трамп ответил на обвинения в сокрытии деталей разговоров с Путиным 2 13.01.2019, 10:35

Президент США прокомментировал ситуацию телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет нужды скрывать какую-либо информацию о своих разговорах с президентом России Владимиром Путиным, он говорил с ним так же, как и с другими мировыми лидерами, поскольку это входит в круг обязанностей президента. Об этом Трамп сказал в телефонном интервью телеканалу Fox News, сообщает РБК.

Журналистка попросила его прокомментировать статью в газете The Washington Post, в которая напечатала очередную порцию обвинений против Трампа в сговоре с Россией. Речь в ней шла о попытках Трампа скрыть содержание переговоров тет-а-тет с Путиным.

«У меня были такие беседы, какие были у любого президента США <...> У нас была отличная беседа. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. Я ничего не скрываю», — заявил Трамп.

Он пояснил, что у него, как и у любого президента США, было много встреч тет-а-тет и ни одна из них не вызывала ажиотажа. Но когда речь идет о президенте России, «эти люди» постоянно задаются вопросом, о чем была беседа.

Трамп заявил, что The Washington Post принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, а он использует газету для лоббирования своих интересов, для продвижения компании Amazon.

Президент США в очередной раз назвал обвинения сговоре его команды с Россией ложью и выдумкой. По его мнению, очень стыдно, что эта ложь отнимает столько времени и сил. «Никакого сговора не было и они не найдут никакого сговора. Просто я был лучшим кандидатом, чем Хиллари Клинтон», — сказал Трамп.

Американская левая пресса со времени выдвижения Трампа кандидатом в президенты вела против него жесткую кампанию. После его неожиданной победы на выборах 2016 года левые, в том числе WP, назвали одной из главных причин поражения Клинтон вмешательство Кремля и сговор команды Трампа с Москвой. Расследование этих обвинений ведет команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в мае 2017 года.