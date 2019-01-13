Старый Новый год: что можно и нельзя делать в этот день 13.01.2019, 10:45

Народные традиции им приметы в этот день.

В ночь с 13 на 14 января белорусы отмечают Старый Новый год. Сайт amic.ru рассказывает, что можно и что нельзя делать в этот день.

Что нужно делать на Старый Новый год?

На Старый Новый год нужно обязательно устроить праздничный ужин. На столе должно быть как можно больше блюд.

Вечером 13 января принято щедровать. После праздничного ужина девочки и незамужние девушки ходят по домам и поют щедровки (щедровальные песни).

Считается, что 13 и 14 января нужно гадать на любовь.

Что нельзя делать на Старый Новый год?

Старый Новый год нельзя встречать в старой или грязной одежде, ведь говорится "как Новый год встретишь, так его и проведешь".

Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться. Нужно встретить Старый Новый год в чистоте и без плохих помыслов, иначе вся отрицательная энергия вернется человеку.

Также на Старый Новый год нельзя давать деньги в долг. С деньгами можно отдать все благополучие своего дома.

По давней традиции в этот день лучше не произносить слово тринадцать, так как это может навлечь беду.

А утром 14 января категорически запрещается пускать на порог женщину, так как первым в дом должен войти мужчина.

Народные приметы Старого Нового года

Приметы этого праздника были связаны как с погодой, так и с новогодним столом.

Если приготовленная праздничная каша получается пышной, красивой и вкусной, значит, ждать надо хорошего года.

Если в ночь ветер будет дуть с юга, то будущий год будет благополучным и теплым, если же с запада — ждать надо изобилия молока, а также рыбы, ну а если с востока, то в году будет хороший урожай фруктов.

Если в дом зайдет первым человек из многодетной семьи, жизнь будет в сытости и достатке.