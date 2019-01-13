Из Ингушетии в Сирию отправили батальон военной полиции 1 13.01.2019, 11:37

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Глава республики заявил, что это уже не первый случай.

Из Республики Ингушетия (РФ) в Сирию для выполнения специальных задач отправили батальон военной полиции. Об этом 12 января сообщил глава Ингушетии Юнус Бек-Евкуров на своей странице "ВКонтакте", пишет gordonua.com.

Евкуров отметил, что ингушские военнослужащие уже не в первый раз "выполняют свой долг" в Сирии.

"Каждый раз, конечно, мы надеемся, что это последний и что сама проблема терроризма, как и конфликт в Сирии, иссякнет. Но каждый раз я с гордостью слушаю похвалы в их адрес от руководства, смотрю репортажи о том, как они участвуют в благотворительных миссиях, жду возвращения и вместе с вами всеми с гордостью встречаю здесь дома", – написал он.

По данным агентства ТАСС, это четвертая командировка в Сирию для военнослужащих из Ингушетии. В последний раз батальон вернулся из командировки в октябре 2018 года.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция.

14 декабря Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что курдские формирования отбили у боевиков Хаджин – последний удерживаемый ИГИЛ город в Сирии.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2018 года объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что из страны начали вывод американских войск.