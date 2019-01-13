«Зеленые человечки»: минские контролеры удивили пассажиров 4 13.01.2019, 11:32

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Фото: twitter

Ревизорам выдали необычную зимнюю форму.

На Twitter-странице Daily Minsk появилась фотография ревизоров пассажирского транспорта в зимней униформе. Несмотря на то, что специальную форменную одежду ввели еще прошлой зимой, она до сих пор удивляет минчан — особенно своим "военным" цветом, сообщает euroradio.fm.

Помощник гендиректора государственного агентства "Минсктранс" Зоя Лопатова удивляется вопросу о фирменной одежде:

"Ну да, это наша одежда, в которую мы одеваем своих сотрудников. Есть и такие куртки, и специальные жилеты. Причем в таких фирменных куртках наши ревизоры ходили еще прошлой зимой. Так что это не должно быть ни для кого новостью. Весь наш народ эту форму уже давно "переварил". Не вижу ни одной причины удивляться".

Зеленые человечки в городе pic.twitter.com/LV9ZqY1OYU — Дэйли Минск (@Daily_minsk) 9 января 2019 г.

Она рассказывает, что ревизоры в общественном транспорте могут работать и не в фирменной одежде. "Но чаще всего это у совершенно нового сотрудника, которому еще не успели сшить фирменную одежду. Ну, или если куртка, например, грязная", — объясняет Зоя Лопатова.