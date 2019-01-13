Мифы о космосе, в которые многие верят до сих пор 4 13.01.2019, 11:55

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Некоторые утверждают, что до Гагарина в космосе были 12 человек.

Почему теории заговоров так популярны? Почему люди отказываются верить в самое простое объяснение и ищут под ковром следы чьей-нибудь волосатой руки? Кто-то считает, что это обычная реакция на социальное неравенство или повод в очередной раз поругать правительства всех стран. Кто-то видит в этом проекцию негативных личностных свойств на заговорщиков, превращающихся в настоящих демонов. Были ли американцы на Луне? Был ли Гагарин первым в космосе? Что распыляют самолеты своими белыми следами?

Казалось бы, странные вопросы. Но на удивление в мире есть десятки, сотни и, самое ужасное, миллионы людей, которые всерьез готовы спорить с общепринятыми, очевидными и не раз подтвержденными фактами, пишет onliner.by.

Лунный заговор

Классика всех времен и народов. И наверное, самая популярная теория заговора в мире. А сводится она к тому, что американцы якобы никогда не были на Луне, а съемку высадки Нила Армстронга и База Олдрина на спутнике Земли на самом деле снимали в голливудских павильонах под руководством Стивена Спилберга.

В мае 2018 года в России силами ВЦИОМ был проведен социологический опрос. Мало того что 7% россиян не верят в сферическую Землю, так идею лунного заговора поддерживают 57%. Среди людей со средним образованием в высадку американцев на Луне не верят 65% опрошенных.

Спустя прошедшие десятилетия и десятки отсмотренных блокбастеров, куда легче поверить в то, что высадка Армстронга и Олдрина на Луне была фейком.

Адепты теории лунного заговора верят, что в конце 60-х годов у NASA не было технических возможностей совершить подобную операцию по доставке и возвращению людей с Луны. А на подлог агентство и правительство США пошли для того, чтобы отвлечь сограждан от войны во Вьетнаме и чтобы перебить успехи СССР в космической гонке.

Наверное, самый популярный аргумент среди обывателей — это рябь на флаге США, установленном на поверхности Луны. Они склонны видеть в этом дуновение ветра на площадке, а не затухающие колебания из-за установки флага. Не совсем понятно, что мешало в павильоне переснять этот момент так, чтобы флаг был идеально ровным на радость всем заговорщикам? Но на такой самый логичный шаг у них всегда найдется контраргумент. Это же касается и претензий по слишком уж низким прыжкам астронавтов на Луне, где сила тяжести меньше, и претензий по пролету через радиационные пояса Земли, и претензий к ретуши на официальных снимках астронавтов.

И даже признание Советским Союзом американского первенства в лунной гонке «заговорщики» могут объяснить. От простого предположения, что Союз не распознал подделки или получил экономические привилегии от США. До острой стадии конспирологии мозга: СССР был проектом американских элит, которым они запугивали собственных граждан.

Конечно же, в СССР не только по телевизору следили за миссиями «Аполлон»: у разведки была широкая агентурная сеть и продвинутые технические возможности, чтобы подсматривать за американскими ракетами из-за океана.

Уже на современном этапе подтверждение высадки Армстронга и Олдрина на Луне нашли и китайские, и индийские, и японские космические аппараты. Но для любителей теорий заговоров это оказалось лишь очередным поводом размять серое вещество в поисках конспирологических объяснений.

Потерянные космонавты

Как на территории бывшего Союза популярна была теория о лунном заговоре, так на Западе принято было вспоминать неких советских космонавтов, которые отправлялись на небеса (в прямом и переносном смыслах этой фразы) до памятного полета Гагарина. На Западе эта теория получила грустно-романтическое название Lost Cosmonauts.

Сторонники этой теории заговора утверждают, что в Советском Союзе до Гагарина пытались запустить в космос человека. Но все эти запуски окончились неудачей и гибелью космонавтов. Один из них, правда, вроде как мог выжить и попасть в плен к китайскому правительству. Все по той же теории, конечно.

Скорее всего, истоки этой теории восходят к предполагаемой утечке от высокопоставленного чешского коммуниста, который в декабре 1959 года поделился информацией о многочисленных неофициальных запусках на территории СССР. Утверждается, что в один из таких запусков в обычной жидкостной одноступенчатой баллистической ракете Р-5 находился некий Алексей Ледовский. К этому имени со временем добавились Андрей Митьков, Сергей Шиборин и даже Мария Громова. Информацию об этом распространяло итальянское новостное агентство Continentale.

Часто за «потерянных космонавтов» на Западе принимают испытателей парашютной техники, которые погибли до первого пилотируемого полета человека на орбиту. По крайней мере, к такому выводу пришел в 1986 году (во времена гласности) журналист и популяризатор науки Ярослав Голованов в своей книге «Космонавт №1». Во время ее написания он встречался с высотным парашютистом, который работал с тем же Петром Долговым. Последнему на Западе любят приписывать смерть в космосе, хотя на самом деле он погиб, прыгая с высоты 28 640 метров в ноябре 1962 года при испытании экспериментального парашюта.

Хорошенько подпитали теорию о «потерянных космонавтах» и два итальянских радиолюбителя — братья Джудика-Кордильови. С 1960 года они регулярно сообщали о перехвате сигналов пилотируемых советских космических кораблей. Этим непризнанным гениям радиоперехвата удавалось то, чего не могла добиться американская военная махина: братья могли даже услышать биение сердца советского космонавта, который, по мнению их знакомого кардиолога, находился при смерти.

Истории братьев были одна поразительнее другой. В итоге им удалось перехватить запись переговоров целого экипажа из четырех советских космонавтов, замерзающих насмерть в космосе. «Условия ухудшаются… Почему вы не отвечаете?.. Скорость падает… Мир никогда не узнает о нас», — по крайней мере, так пересказывали их истории итальянские СМИ.

К лику «потерянных космонавтов» западные «заговорщики» иногда приписывают летчика-испытателя Владимира Ильюшина. Якобы он за несколько дней до Гагарина отправился в космос, совершил несколько витков вокруг Земли, но из-за неполадок приземлился в Китае. Хотя сам Ильюшин и побывал в Китае, но совсем не из-за падения с неба, а из-за автомобильной аварии и последующей реабилитации методами традиционной китайской медицины в Поднебесной.

Химические трассы

Одна из любимых теорий конспирологов — «химтрейлс», или химиотрассы. Так называют конденсационные следы, которые оставляют позади себя самолеты, пролетающие на большой высоте. Конспирологи уверены, что эти пухлые шлейфы водяного пара на самом деле химикаты, которые правительство распыляет над населенными пунктами для контроля погоды, или отравления окружающей среды, или для обуздания общества. Якобы с самолетов распыляются химикаты, делающие нас покладистыми гражданами, которыми проще управлять.

Большую популярность эта теория снискала в США, где, собственно, и зародилась. Нынче в небе над США ежегодно пролетает больше 840 млн человек. Частенько в соцсетях публикуют целые решетки в небе из конденсационных следов. Словно пилоты самолетов не прочь сыграть в огромные крестики-нолики.

— 20—30 лет назад мы никогда не видели этих химиотрасс. У нас было замечательное синее небо, — говорила корреспонденту BBC одна из активисток организации Bye Bye Blue Sky, которая объединяет вокруг себя людей, встревоженных следами самолетов в небе.

Конечно же, конденсационные следы — это всего-навсего водяной пар из двигателей воздушных судов, который при определенных условиях в атмосфере превращается в кристаллики льда. И это отнюдь не какое-то новомодное изобретение: конденсационные следы существовали еще на заре авиации. Достаточно взглянуть на эту фотографию времен Второй мировой войны.

Но активистов это не останавливает от выстраивания гигантского закулисного заговора, в котором можно усмотреть руки ООН, военных, правительств, Ротшильдов, пилотов, ученых и прочих масонов. Как же тяжело живется, наверное, с осознанием этого сакрального и доступного далеко не каждому знания.

Впрочем, этих людей, частенько пожилого возраста, можно понять. На их глазах мир резко шагнул из одной эпохи в другую, а научные открытия и технологии посыпались как из рога изобилия. Правда, находятся в когорте заговорщицких теоретиков и люди помоложе, которым не повезло с учителем физики.

Профессор Карен Дуглас из Университета Кента так объяснила живучесть подобных теорий, их увеличивающееся количество и множество последователей в онлайне. Люди любят делиться информацией и потреблять ее. Но потребляют с большей охотой они то, во что верят. В итоге они оказываются в информационном пузыре вместе с людьми, разделяющими их интересы и веру, распространяющими лишь информацию, в которую они все верят.

А потому неудивительно, что в группах в Facebook наподобие Chemtrails Global Skywatch собирается под 180 000 участников, объединенных верой в то, что следы самолетов в небе — «это величайшее преступление в истории человечества».